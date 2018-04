WDR COSMO in Mülheim an der Ruhr: Tanz in den Mai mit AltÄ±n Gün und Mélissa Laveaux

Köln (ots) -COSMO, das junge europäische Kulturradio, lädt am Sonntag, 30. April2018, zum alljährlichen Tanz in den Mai. Im Ringlokschuppen inMülheim an der Ruhr bringt der WDR-Sender die Combo Altın Gün unddie kanadische Sängerin Mélissa Laveaux auf die Bühne. Ebenfallsdabei ist das COSMO-Soundsystem. Los geht´s um 20 Uhr.Die 70er-Jahre waren die Hochzeit des türkischen Psych Rock. JungeNachwuchsbands halten diese Tradition auch heute noch am Leben - einedavon ist Altin Gün. Die Band kommt allen Annahmen entgegenallerdings nicht aus Ankara oder Istanbul, sondern aus Amsterdam.Hier treffen sechs Vollblutmusiker und -nostalgiker zusammen, diemusikalisch wie optisch voll auf Retro setzen. Mit ihrerNeuinterpretation von "Goca Dünya", einem legendären Track von ErkinKoray, haben Altin Gün in den vergangenen Monaten schon dieCOSMO-Playlist dominiert. Altin Gün nimmt die Partygäste beim Tanz inden Mai mit in die zauberhaften Siebziger der psychedelischen Türkei.Bei Mélissa Laveaux trifft das exotisch klingende Kreol auf einenwestlich-urbanen Sound. Die Musik der Kanadierin erzählt vonGroßstadtgeschichten und Alltagsdramen, aber auch von derVoodoo-Kultur. Ihre haitianischen Wurzeln klingen auch in den Lyricsder Musikerin durch. 2016 ist Mélissa Laveaux in die Heimat ihrerEltern gereist - und hat für ihr aktuelles Album "Radyo Siwél"zahlreiche haitianische Songs gecovert. Musikalisch schafft dieWahlpariserin dabei eine ganz neue Form des Global Pop: Haitianischeund Kreol-Rhythmen treffen auf Indie-Gitarren, Blues, Folk, Calypsound Pop.COSMO Tanz in den MaiSonntag, 30. April 2018, Beginn 20 Uhr, Karten 13 Euro zzgl.VVK-GebührenRinglokschuppen, Am Schloss Broich 38, 45479 Mülheim an der RuhrFotos unter ard-foto.dePressekontakt:Kathrin Hof/ Stefanie SchneckWDR Presse und Information0221 220 7125kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell