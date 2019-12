WDR COSMO Machiavelli: Jahresrückblick der HipHop-Podcast-Elite

Köln (ots) -Jan Kawelke und Vassili Golod vom WDR COSMO Podcast Machiavelli habendie deutsche HipHop-Szene zusammengebracht: Insgesamt 15 derprofiliertesten Musikjournalist*innen des Landes nehmen am großenJahresrückblick teil, der am Samstag (28.12.2019) auf allenStreamingplattformen und in der WDR Audiothek abrufbar ist.Die HipHop-Podcast-Elite des Landes trifft sich für das ultimativeGipfeltreffen: Den weltweit ersten "Allstar-Podcast". Die Hosts dererfolgreichsten HipHop-Podcasts aus Deutschland wurden perLosverfahren in neue Teams eingeteilt und besprechen in rund 15Minuten ihr Wunsch-Thema aus 2019. Von nerdigen Analysen überpolitischen und philosophischen Diskurs bis Gossip und Businessreicht die Bandbreite des Besprochenen. Mit dabei: Falk Schacht undJule Wasabi von Schacht & Wasabi (BR/PULS), Niko und Kevin vonBackspin, Jan Wehn von All Good, Salwa Houmsi von Vor der Mio, AriaNejati von HipHop.de, Yannick Niang von GangGang, Helen Fares undJosi Miller von Deine Homegirls, Marcus Staiger und Mauli von Diewundersame Rapwoche, Tobias Wilinski von ThemaTakt und natürlichVassili Golod und Jan Kawelke von COSMO Machiavelli. Einnachträgliches Weihnachtsgeschenk für alle Hörer*innen, Fans undFollower - und vielleicht der Beginn einer großen Tradition.Machiavelli - der Rap und Politik Podcast von WDR COSMO brachte dasganze Jahr über Menschen an der Schnittstelle zwischen Rap & Politikzusammen: Von Gregor Gysi und Maxim K.I.Z über Yassin und MartinSchulz bis zu KeKe und Sahra Wagenknecht.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4478713OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell