WDR Big Band: Verträge mit Bob Mintzer und Vince Mendoza bis 2021 verlängert

Köln (ots) -Der WDR hat die Verträge mit den Chefdirigenten Bob Mintzer und VinceMendoza, "Composer in Residence" um drei weitere Jahre bis 2021verlängert.Mintzer und Mendoza, beide vielfach ausgezeichneteGrammy-Preisträger, bilden seit der Spielzeit 2016/2017 eineDoppelspitze in der künstlerischen Leitung der WDR Big Band.Bob Mintzer: "Ich fühle mich geehrt, dass die Band mich weiterhin alsihren Chefdirigenten haben möchte. Und ich freue mich darauf, auch inZukunft die Geschicke dieser großartigen Band mitlenken zu dürfen."Christoph Stahl, Hauptabteilungsleiter Orchester und Chor: "Auch eineder herausragenden Big Bands der Welt braucht die bestmöglicheLeitung. Wir freuen uns, die inspirierende Zusammenarbeit mit BobMintzer und Vince Mendoza fortführen und vertiefen zu können."Bob Mintzer (Jahrgang 1953) prägt seit mehr als 30 Jahren den BigBand-Jazz mit seinem persönlichen Stil. Seine Kompositionen zählenzum Standard-Repertoire der modernen Big Band-Literatur. Mintzer warbereits in den 1970er-Jahren als Saxofonist in vielen bekannten Bandstätig, insbesondere in den herausragenden Big Bands von Buddy Richsowie Thad Jones/Mel Lewis. Der Grammy-Preisträger ist als Saxofonistund Bandleader an zahllosen CD-Aufnahmen beteiligt. Auch als Mitgliedder Jazz-Fusion-Gruppe "Yellowjackets" hat Mintzer Maßstäbe gesetzt.Vinze Mendoza (Jahrgang 1961) hat als Bandleader und Arrangeur mitvielen Größen der Jazz- und Popmusik wie Herbie Hancock, Al Jarreau,Björk oder Robbie Williams zusammengearbeitet. Für seine Arbeit mitder WDR Big Band ist er mehrfach international ausgezeichnet worden,beispielsweise mit dem Grammy für die CD-Produktion »Some Skunk Funk«2007.Konzerthinweis: Bob Mintzer und die WDR Big Band am 29. Juni 2018 inder Kölner Philharmonie mit "Reflections on Count Basie"wdr-bigband.deFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221 2207122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell