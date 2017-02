WDR: Ausgezeichnet! / Westdeutscher Rundfunk erfolgreich beim Deutschen Fernsehpreis

Köln (ots) -Insgesamt sechs Mal sind Produktionen und Protagonisten desWestdeutschen Rundfunks mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017ausgezeichnet worden - darunter sowohl fiktionale als auchInformations- und Unterhaltungsprogramme.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Sechs Preise für den WDR - das freut michsehr. Diesmal haben wir wirklich ein sehr breites Spektrum anFernsehdisziplinen abgedeckt. Alles ist dabei: herausragendejournalistische Leistungen, investigative Dokumentationen,schauspielerisches Können für spannende und bewegendeFernsehfilmprojekte und gute Unterhaltung. Allen Preisträgerinnen undPreisträgern sowie den beteiligten Teams gratuliere ich herzlich zuihrer tollen Arbeit!"Die viel beachtete NDR/WDR-Reportage "PanamaPapers - Im Schattenreichder Offshore-Firmen" aus der Reihe "Die Story im Ersten" zeichnetedie Jury als "Beste Information" aus (Redaktion: Julia Stein undBarbara Biemann/NDR, Monika Wagener/WDR). Reporter Christoph Lütgertgeht darin auf die Suche nach Geldverstecken von Staatspräsidenten,Drogenschmugglern und Kriminellen in Übersee. Grundlage für dieDokumentation war ein riesiger Datensatz, den Medienpartner auf derganzen Welt, darunter NDR und WDR, ausgewertet haben (Autoren:Christian Deker, Willem Konrad, Jan Lukas Strozyk, Elena Kuch undNils Casjens, präsentiert von Christoph Lütgert).Moderatorin Christiane Meier kann sich über die begehrte Auszeichnungin der Kategorie "Beste Persönliche Leistung / ModerationInformation" freuen. Die Journalistin wurde für ihre präzisenPolitikerinterviews im ARD Morgenmagazin geehrt (Redaktion: MartinHövel und Verena Cappell).Martin Brambach nahm die Trophäe als "Bester Schauspieler" u.a. fürseine Rolle in dem WDR-Filmexperiment "Wellness für Paare" entgegen(Redaktion: Lucia Keuter). Der Fernsehfilm zeichnet sich dadurch aus,dass die Schauspieler ohne ausgearbeitetes Drehbuch lediglich aufBasis von Figur- und Paarprofilen agieren mussten.Das dreiteilige Dokudrama "Mitten in Deutschland: NSU - Die Täter/DieOpfer/Die Ermittler" (SWR/BR/WDR/ARD Degeto/MDR) gewann den DeutschenFernsehpreis als "Bester Mehrteiler". Der WDR zeichnet für den Teil"Die Opfer" verantwortlich (Redaktion: Götz Bolten).In der Kategorie "Bester Schnitt" konnte Claudia Wolscht für "DieZielfahnder - Flucht in die Karpaten" (ARD Degeto/WDR) die Juryüberzeugen (WDR-Redaktion: Frank Tönsmann).Auch ausgezeichnete Unterhaltung kommt vom Westdeutschen Rundfunk: Inder Kategorie "Beste Comedy" setzte sich "Das Lachen der Anderen"(Redaktion: Philipp Bitterling und Corinna Liedtke) gegen dieKonkurrenz durch.Die Preise wurden heute Abend (2.2.2017) in den DüsseldorferRheinterrassen verliehen. Gestiftet wird der Deutsche Fernsehpreisseit 1999 von ARD, ZDF, RTL und SAT.1.Aktuelle Fotos finden Sie morgen früh unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon: 0221 / 220 7100wdrpressdesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell