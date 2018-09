"Die WDR-Arena" am 12. September: Ein Jahr Regierung Laschet - was hat's NRW gebracht?

Köln (ots) -Es war ein politisches Erdbeben in NRW: Die krachende Niederlage vonHannelore Krafts SPD hat den Weg frei gemacht für den neuenMinisterpräsidenten Armin Laschet und seine Landesregierung.Genau ein Jahr nach seiner Regierungserklärung diskutierenBürgerinnen und Bürger, Verantwortliche und Fachleute am 12.September ab 20.15 Uhr im WDR Fernsehen mit Nordrhein-WestfalensMinisterpräsident: Was hat er für NRW erreicht? Was liegt weiterhinim Argen? Welche Probleme muss die Regierung jetzt anpacken?In der WDR-Arena in Köln-Bocklemünd begrüßen die ModeratorinnenSabine Scholt und Ellen Ehni mehr als 130 Bürgerinnen und Bürger, diemit Armin Laschet diskutieren und der Landesregierung ihrZwischenzeugnis ausstellen.Der neue Landesvater war mit hohen Ansprüchen gestartet: Schluss mitder selbst auferlegten Zurückhaltung von Hannelore Kraft; NRW sollwieder mitreden und mitentscheiden in der Bundespolitik. Dreizentrale Sachthemen waren für den Wahlerfolg von CDU und FDPentscheidend: Bildungspolitik, Sicherheit sowie Verkehr undInfrastruktur. Die neue Landesregierung hat in diesen Bereichen vielversprochen: mehr Lehrer, die Rückkehr zu G9, einen Neustart bei derInklusion. Mehr Polizisten, die Abschiebung von Gefährdern, ein neuesPolizeigesetz. Den Kampf gegen die Dauerstaus und die Verhinderungvon Diesel-Fahrverboten."Die WDR-Arena: Ein Jahr Regierung Laschet - was hat's NRWgebracht?", Mittwoch, 12.9.2018, 20.15 - 21.45 Uhr, WDR FernsehenHinweis: Zu einem Fototermin im Studio laden wir in den Tagen vor derSendung ein. Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Sendung vorOrt in einem separaten Raum zu verfolgen. Bitte melden Sie sich unterwdrpressedesk@wdr.de / Tel. 0221-220-7100 an.Pressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell