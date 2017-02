Köln (ots) -Die MausApp für Kinder und Familien ist beim diesjährigen GermanDesign Award erfolgreich: Das beliebte WDR-Angebot für Tablets undSmartphones gewinnt den renommierten Preis in der Kategorie"Excellent Communications Design - Apps". Der Preis wird heute(10.2.2017) zum Auftakt der Messe "Ambiente" in Frankfurt verliehen.Die kostenfreie App "DieMaus" ist seit zwei Jahren auf dem Markt unddie Lach- und Sachgeschichten der "Sendung mit der Maus" damit mobil.Auf Tablets oder Smartphones können die Maus-Fans ihren Lieblinginteraktiv durch ihre Welt begleiten. Die Jury des German DesignAwards 2017 in ihrer Laudatio: "Seit Jahrzehnten erklärt die 'Sendungmit der Maus' Jung und Alt die Welt - und jetzt auch zeitgemäß alsApp. Eine zielgruppen- und mediengerechte Aufbereitung einesKult-Klassikers. Unterhaltsam und liebevoll gemacht und dabeididaktisch vorbildlich."Neben Spielen enthält die App "DieMaus" auch die aktuellsten Ausgabender "Sendung mit der Maus", ausgewählte Lach- und Sachgeschichtensowie Spots mit Maus, Ente und Elefant. Spielerisch können sichKinder hier Wissen über unterschiedliche Themen aneignen. Das Designwurde von der Agentur "Machbar" und dem "Trickstudio Lutterbeck"entworfen. Verantwortlicher WDR-Redakteur für die MausApp istMatthias Körnich. Projektleiter im WDR ist Oliver Schwarz.Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter wdrmaus.de undgerman-design-award.com.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell