WDR: Alexander Bickel wird neuer Fernsehfilmchef

Köln (ots) -Alexander Bickel (49) übernimmt 2019 die Leitung des ProgrammbereichsFernsehfilm, Kino und Serie im WDR. Dem hat am Freitag der WDRVerwaltungsrat zugestimmt.Alexander Bickel ist derzeit stellvertretender Leiter derHauptredaktion Fernsehfilm-Serie II beim ZDF. In dieser Positionverantwortet er zahlreiche fiktionale Produktionen und Entwicklungenim ZDF.WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn: "Ich freue mich sehr, dassAlexander Bickel nach fast zwanzig Jahren nach Köln zurückkehrt. BeimZDF hat er jahrelang gezeigt, wie man erfolgreich Programmeentwickelt. Er bringt breite Erfahrung mit aus allen Bereichen derFiktion. Zusammen mit dem professionellen Team im WDR wird er ganzsicher neue Impulse setzen und so an die große Tradition des WDRanknüpfen. Ich habe ihn als überzeugten Teamplayer kennengelernt, derzugleich einen Blick für strategische Entwicklungen hat. Unser Zielist, Programm für alle zu machen und unser Publikum auch imFiktionalen nicht nur in den linearen Gemeinschaftsprogrammen 'DasErste' und 'One' zu erreichen, sondern zunehmend über digitalePlattformen wie die neue ARD-Mediathek. Dafür sind wir mit AlexanderBickel und seinem Team im WDR gut aufgestellt."Seit 2000 hat Alexander Bickel beim ZDF als Redakteur und später inleitender Funktion zunächst an der Entwicklung innovativerfiktionaler und non-fiktionaler Formate mitgewirkt, darunter dieScience Fiction-Serie "Ijon Tichy: Raumpilot", die Doku-Soap"Stellmichein!" und "Blind Date" mit Anke Engelke und Olli Dittrich.Zu den bekanntesten Produktionen der vergangen Jahre zählen dieEvent-Mehrteiler "Unsere Mütter, unsere Väter" und "Honigfrauen", die"Lotta"-Reihe mit Josefine Preuß sowie zuletzt die Herzkino-Reihe"Ella Schön". Viele seiner Produktionen wurden mit Preisenausgezeichnet, z.B. mehrfach mit dem Grimme-Preis, dem DeutschenFernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera unddem International Emmy Award.Vor seiner Zeit beim ZDF arbeitete Alexander Bickel von 1996 bis 2000als freier Lektor für den Bereich Fernsehfilm im WDR. AlexanderBickel hat in Köln und Newcastle Theater-, Film undFernsehwissenschaft und später an der Bayerischen TheaterakademieTheater-, Film- und Fernsehkritik studiert.Im Programmbereich Fernsehfilm, Serie und Kino im WDR entstehen u.a.Produktionen für den FilmMittwoch im Ersten wie zum Beispiel "ToterWinkel", "Fremder Feind", "Keiner schiebt uns weg", Event-Mehrteilerwie "Unsere wunderbaren Jahre" und "Brecht", Kinokoproduktionen wie"Victoria", Reihen und Serien wie "Lindenstraße", "Falk" und "Mordmit Aussicht" und natürlich die Tatorte aus Köln, Münster undDortmund.