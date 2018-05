WDR-Aktion #abgasalarm: Erstmals flächendeckende Stickoxid-Messung in NRW-Großstadt

Köln (ots) -Sperrfrist: 02.05.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++Achtung Sperrfrist: Mittwoch, 02. Mai 2018, 06.00 Uhr+++In NRW werden die zulässigen Grenzwerte für Stickoxide regelmäßigüberschritten. Vielerorts drohen deshalb Fahrverbote fürDieselfahrzeuge. Offizielle Messstationen geben nur punktuellAuskunft über die Stickoxid-Belastung. Mit der WDR-Aktion #abgasalarmwurden nun erstmals flächendeckend Stickoxid-Werte in einer deutschenGroßstadt - in Düsseldorf - ermittelt.Im März 2018 hatte der WDR in Düsseldorf vier Wochen lang Stickoxidegemessen. Die Ergebnisse von 159 Messröhrchen zeigen auffälligeMuster. Wo viel Verkehr herrscht, sind die Stickoxid-Werte hoch. DieCorneliusstraße - bekannt, weil dort der Grenzwert von 40 Mikrogrammim Jahresmittel regelmäßig überschritten wird - ist kein Einzelfall.An Messorten mit viel Verkehr und dichter Bebauung maß der WDR imMittel 42,5 Mikrogramm/m³ Luft.Aussagen darüber, ob an den WDR-Messpunkten der Grenzwert desJahresmittels überschritten wird, lassen sich nicht treffen. Aber dieMessungen sind ein Indikator für Stellen, an denen besonders hoheStickoxid-Konzentrationen zu finden sind.Die höchsten Werte wurden am Rheinufertunnel (96 ug/m3) und im TunnelVölklinger Straße (145 ug/m3) gemessen. Die hohen Werte bestätigendie Annahme, dass Stickoxid sich vor allem lokal auswirkt. InTunnel-Lagen kann sich das Reizgas nicht so schnell verflüchtigen,die Konzentration bleibt hoch.Abseits der Hauptverkehrsadern und in Straßen mit lockerer Bebauunghingegen nimmt die Konzentration schnell wieder ab. An Orten mitwenig Verkehr und lockerer Bebauung ergaben Messungen einendurchschnittlichen Mittelwert von 26,9 ug/m3.Auch die Frage, ob der Schiffsverkehr auf dem Rhein besondereStickoxid-Belastungen verursacht, kann mit Hilfe der WDR-Messungbeantwortet werden: Es gab keine auffällig hohen Werte am Rheinufer.Offenbar werden die Emissionen der Schiffsmotoren schnell großräumigverteilt.Und noch etwas zeigt die Messaktion des WDR: Das Landesamt für Natur,Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) hat seine Messstationen inDüsseldorf gut positioniert. Die insgesamt acht Messstellen stehendurchaus repräsentativ für die Situation in Düsseldorf.Im März hatte der WDR knapp 200 Messröhrchen im ganzen DüsseldorferStadtgebiet aufgehängt. 159 Messröhrchen konnten nach vier Wochenwieder abgehängt werden. Die "Passivsammler" stammen aus einemzertifizierten Labor aus der Schweiz, das auch die Auswertungübernahm. Die Messröhrchen liefern jeweils einen Monats¬mittelwert.Die Aktion #abgasalarm, eine interaktive Karte sowie weiterführendeInformationen zur Gefahr durch Stickoxide sind unterwww.abgasalarm.wdr.de zu finden.Die Messaktion des WDR ist ein Thema der Sendung "Markt" am Mittwoch,2. Mai um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen. Auch im WDR Hörfunk wird überdie Ergebnisse der Aktion #abgasalarm berichtet, unter anderem in derSendung "Leonardo" am 2. Mai von 15.05 bis 17.00 Uhr auf WDR 5.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR-PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell