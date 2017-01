Köln (ots) -Die Dreharbeiten zu dem hochkarätig besetzten WDR/ARD-Fernsehfilm"Arme Ritter" (AT) haben Ende Januar in Hamburg begonnen.In der Buddy-Komödie suchen die beiden Kumpels Jürgen Dose und BerndWürmer mit Mitte 40, keinesfalls verfrüht, endlich die Frau fürsLeben - eine harte Probe für eine echte Männerfreundschaft.Kultbuchautor und Entertainer Heinz Strunk ("Der goldene Handschuh","Fleisch ist mein Gemüse", "Studio Braun") und Peter Güde ("Mord mitAussicht", "Stromberg") schrieben das Drehbuch für den WDR/ARD-Film,welches der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Lars Jessen ("Derletzte Cowboy", "Mord mit Aussicht", "Fraktus") inszeniert. Vor derKamera von Kristian Leschner ("4 Könige") stehen in den HauptrollenHeinz Strunk ("Fraktus", "Banklady"), Grimme-Preisträger CharlyHübner ("Polizeiruf", "Bornholmer Straße"), Friederike Kempter("Tatort Münster", "Oh Boy") und Peter Heinrich Brix ("Neues ausBüttenwerder", "Der Mann, der alles kann").Zum Inhalt:Der Pförtner Jürgen Dose (45, Heinz Strunk) und sein im Rollstuhlsitzender gleichaltriger Freund Bernd Würmer (Charly Hübner)versuchen seit einer Ewigkeit, die Frau fürs Leben zu finden. Dochsie sind keine Gewinnertypen, eher Eigenbrötler als charmanteJunggesellen, die in Sachen Sozialkompetenz nicht wirklich geübtsind. Jürgen wohnt zudem mit seiner bettlägerigen Mutter zusammen undversucht völlig aussichtslos, mit deren Pflegerin, Petra (KatjaDanowski), anzubandeln. Alle Versuche zeitgemäßer Kontaktaufnahmenmit Frauen beim Speed- und Onlinedating enden für die beiden imDesaster. "Eurolove" scheint die letzte Rettung zu sein; einePartnervermittlung, die spezialisiert ist auf Kontakte zuosteuropäischen Frauen, inklusive Bustransfer nach Stettin. Gemeinsammit dem Veranstalter von "Eurolove", Herrn Schindelmeister (PeterHeinrich Brix) und seiner nicht unattraktiven Dolmetscherin Anja(Friederike Kempter) machen sie sich auf die Reise zu den polnischenDamen, die sie vorab in einem Katalog auswählen konnten.Doch es kommt, wie es kommen muss: Die Reise geht gehörig schief - injeder Beziehung. Jürgen und Bernd verkrachen sich auf das Übelste.Ist dies das Ende aller Träume und vor allem, war es das mit ihrer(Männer-)Freundschaft? Jürgen tritt die Heimreise nachHamburg-Harburg vermeintlich alleine an ...In den weiteren Rollen spielen Katja Danowski, David Bredin, OleFischer, Jürgen Rißmann, Hendrik von Bültzingslöwen, Rike Schmid,Rocko Schamoni ("Studio Braun") und in einer Gastrolle: KlaasHeufer-Umlauf u.v.w."Arme Ritter" (AT) ist eine Produktion der a.pictures film &tv.produktion.gmbh (Produzent: Uli Aselmann, Sophia Aldenhoven) inKo-Produktion mit Eichholz Film GmbH (Ko-Produzent: Lars Jessen undSebastian Schulz) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks für dasErste. Die Redaktion hat Nina Klamroth (WDR).Gedreht wird bis 24. Februar 2017 in Hamburg und Stettin. DerSendetermin für den Mittwochsfilm im Ersten ist noch nicht bekannt.Ein Drehstartfoto finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 220 7122,barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell