WDR/ARD-Doku: Friedrich Merz sprach mit Wolfgang Schäuble über dessen mögliche Kanzlerkandidatur

Köln (ots) -In einer WDR/ARD-Dokumentation (Das Erste, 3.12.2018, 20.15 Uhr)berichtet Friedrich Merz über sein Verhältnis zu Wolfgang Schäuble.Demnach haben beide in den vergangenen Jahren mehrfach über die Kriseder Union gesprochen. Dabei ging es nicht nur um eine Kandidatur vonFriedrich Merz für den Parteivorsitz der CDU, sondern auch um einemögliche Übernahme der Kanzlerschaft durch Wolfgang Schäuble.Der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz hat in einemExklusiv-Interview für die WDR/ARD-Dokumentation "Der Machtkampf -wer folgt auf Merkel?" ausführlich über seine Freundschaft mitWolfgang Schäuble gesprochen. Dabei gab er brisante Details preis.Wörtlich sagte Merz: "Wir haben häufig darüber gesprochen, wie dieLage in Berlin ist, auch vor zwei, drei Jahren bereits, als es schoneinmal eine solche Serie von Landtagswahlen gab, die wir verlorenhaben. Wir teilen beide die sehr große Besorgnis über das Erstarkender AfD. Wir sind beide der Meinung, dass das in diesem Umfang nichtnotwendig war, dass man das hätte verhindern können."Merz: "Er hat mir nicht abgeraten"Wolfgang Schäuble war in den Jahren 2015 und 2016Bundesfinanzminister. Wegen unterschiedlicher Auffassungen in derGriechenlandkrise und Flüchtlingskrise kam es immer wieder zuMeinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Bundeskanzlerin AngelaMerkel. Nach Angaben von Friedrich Merz sprachen er und Schäuble indiesen Jahren auch über einen Wechsel von Schäuble insBundeskanzleramt: "Wir haben uns natürlich auch hin und wieder überdie Frage unterhalten. Es stand ja die Frage im Raum, ob ermöglicherweise die Kanzlerschaft noch einmal übernimmt oder nicht. Erhat mir dann gesagt: 'Wenn das dann jemals dazu kommen könnte, mussich mich auch auf Dich verlassen können'. Aber dazu ist es halt nichtgekommen." Zu seinen eigenen Überlegungen, sich für den Parteivorsitzder CDU zu bewerben, sagt Merz in der ARD-Dokumentation: "Ich habeihn natürlich auch um Rat gefragt, was ich in dieser Situation jetzttun soll, in der wir jetzt sind. Und er hat mir nicht abgeraten."Wolfgang Schäuble wollte sich in dem Film nicht äußern.Machtkampf auf offener BühneVom Tag der hessischen Landtagswahl Ende Oktober an beobachtete dasAutorenteam Stephan Lamby, Nils Casjens, Maik Gizinski und FrankZintner den Machtkampf in der CDU aus der Nähe. Ihr Film zeigt auch,wieso die aktuelle Situation für die CDU so ungewöhnlich ist. Dennbislang wurde der Kampf um die Parteispitze nicht auf offener Bühneausgetragen, sondern in Hinterzimmern.Sendetermin: "Der Machtkampf - wer folgt auf Merkel?" (WDR/ARD), DasErste, Montag, 3. Dezember 2018, 20.15 UhrHinweis: Der Film ist im Vorführraum der WDR-Presselounge verfügbar.Fotos unter ARD-Foto.de