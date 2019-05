Köln (ots) -Diese "Tatort"-Ermittler arbeiteten bislang noch nie zusammen: Unterder Regie von Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, dem Spezialistenfür Drehs ohne festes Drehbuch, kamen gerade die Schauspieler AnnaSchudt, Jörg Hartmann (beide "Tatort" Dortmund), Friederike Kempter("Tatort" Münster) sowie Ben Becker, Charly Hübner, Bjarne Mädel,Friedrich Mücke, Nicholas Ofczareck, Jörg Ratjen und Elena Uhlig fürdie Dreharbeiten zum Improvisations-Tatort zusammen.NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stattete den Dreharbeiten einenkurzen Besuch ab.Höchste Sicherheitsvorkehrungen und absolute Geheimhaltung: Denbisherigen Soko-Teams ist es nicht gelungen, die Täter dingfest zumachen. Deshalb wird ein High-Performance-Team der sieben bestenNRW-Kommissare in einem Tagungshotel nahe Köln zusammenkommen, umsich auf den Fall einzuschwören: Ihr Auftrag: Als schlagkräftigesTeam sollen sie eine beängstigende Mordserie beenden, der bereitsvier Polizeibeamte zum Opfer fielen. Zur Seite steht ihnen hierfürein international renommiertes Coaching-Team von "Crisis PerformanceConsult" (Charly Hübner, Bjarne Mädel), das in KrisensituationenTop-Teams zusammenstellt.Die namhaften Schauspieler wurden vor ganz besondereHerausforderungen gestellt. Ohne die Profile der anderen Darstellerzu kennen, improvisierten die Akteure zwei Tage lang auf Basis ihrerRollenprofile. Unvorhersehbare Situationen beeinflussten den Fortgangdes Krimiplots. Und erst im Laufe der Dreharbeiten entwickelt sich,wer "gut" und wer "böse" ist. Auch der technische Aufwand mit allein24 bemannten sowie zwölf unbemannten Kameras war hoch. Das 212Stunden lange Material, das in sieben Stunden improvisiertenDreharbeiten entstand, muss nun im Schnitt gesichtet und zu einemspannenden 90-minütigen Film verdichtet werden.Produzent Uli Aselmann: "Mit diesem besonderem Ensemble sind diespannenden Dreharbeiten eine große Freude und einzigartige'Aufregung' gewesen, die das gesamte Team in Atem hielt. Das wirdsich sicher auch auf die Zuschauer übertragen!"Jan Georg Schütte inszenierte bereits u.a. die hochgelobten undpreisgekrönten Improvisationsfilme "Altersglühen - Speed Dating fürSenioren" (2014), "Wellness für Paare" (2016) und "Klassentreffen"(2019). Produziert wird der "Tatort - Gut und Böse (AT)" von "diefilm gmbh" (Produzenten: Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven), dieRedaktion haben Nina Klamroth (WDR) und Birgit Titze (ARD Degeto).Gedreht wurde am 9. und 10. Mai 2019 in Siegburg. Der Sendetermin istvoraussichtlich am 1. Januar 2020 im Ersten.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR KommunikationTel. 0221 7122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell