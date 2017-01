WDR 5 zum 175. Geburtstag von Karl May / Ja uff erstmal: Legendäre Produktion mit den Stars der deutschen Comedyszene

Köln (ots) -"Genial" (Neue Post), "großartige Sprechleistung" (KölnerIllustrierte), "origineller Spaß, der nie in Klamauk versinkt"(Hörzu): Kritiker und Hörer waren begeistert von der WDR Produktion"Ja uff erstmal - Winnetou unter Comedy-Geiern", die im Jahr 2000 inHör-funk und Fernsehen gesendet wurde. Zum 175. Geburtstag von KarlMay wiederholt WDR 5 vom 12. bis 17. Februar in sechs Folgen dasIndianerspektakel mit elf deutschen Comedy-Stars."WINNETOU - nach Karl May frei für den Funk bearbeitet", so liestsich das Deckblatt einer WDR-Hörspielserie aus dem Jahr 1959, in deru.a. Hansjörg Felmy mitspielte. Wie wäre es, wenn man die 45 Rollendes Hörspiels im Jahre 2000 mit den Oberindianern der deutschenComedy besetzt? Und die Spaßvögel mit ein paar Fernsehkameras ineinem Hörfunkstudio einsperrt? Im idyllischen Köln-Bickendorf heultenwenig später die Kojoten, flogen Tomahawks, und den Beteiligtenstanden die Tränen vor Lachen in den Mokassins. Jürgen von der Lippe(Erzähler und Old Shatterhand), Rüdiger Hoffmann (Winnetou), HerbertKnebel (Sam Hawkins), Mike Krüger (Winnetous Vater Intschu-Tschuna),Hella von Sinnen (Winnetous Schwester Nscho-Tschi), sowie Dirk Bach,Till & Obel, Frank Zander, Bastian Pastewka und Bernd Stelterbrachten die Prärie zum Erzittern.Dazu ließ Geräuschemacher Mel Kutbay den Angriff der Kiowas und dieSchüsse aus dem Henry-Stutzen akustisch noch einmal aufleben. "TheWild Bunch of Comedy" erweist dem großen roten Bruder die Ehre: Erstwenn die letzte Schwarzblende gezogen und der letzte Ton gesendetist, werdet ihr erkennen, dass man Winnetou nicht totkriegen kann.Howgh!WDR 5, Sonntag, 12. Februar 2017, 22.05-0.00 UhrWDR 5, Montag, 13. Februar bis Freitag, 17. Februar 2017, 22.05-23.00UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und Information0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell