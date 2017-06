WDR 5 rekonstruiert den Tod eines Stasi-Agenten / Sechsteilige Feature-Serie

Köln (ots) - Im April 2008 findet die Besitzerin einer dänischenFerienanlage ihren Ex-Freund tot in Hütte Nr. 15. Der Tote litt anDiabetes und starb offenbar an einer Überdosis Insulin. Zu DDR-Zeitenwar er Agent der Staatssicherheit. Und nur wenige Monate vor seinemTod rief er die dänische Journalistin Lisbeth Jessen an, weil erbefürchtete, bald umgebracht zu werden.1990 verliert Major Eckardt Nickol seine Arbeit beim Ministeriumfür Staatssicherheit der ehemaligen DDR. Er gibt an, für die"Hauptverwaltung Aufklärung", den Auslandsgeheimdienst der Stasitätig gewesen zu sein. Auch nach der Wende nutzt er seine Kontakteund versucht brisante Stasi-Dokumente an Zeitungen, Fernsehsender undNachrichtendienste zu verkaufen.Doch ein Agent ohne Dienst ist auf sich allein gestellt. Immerwieder zieht er sich in das Ferienparadies in Dänemark zurück,empfängt dort Besuch. War sein Tod wirklich ein Unfall?Lisbeth Jessen und ihr deutscher Kollege Johannes Nichelmannuntersuchen den Fall für WDR 5 und für Denmarks Radio neu.Herausgekommen ist eine sechsteilige Feature-Serie. Bei ihrenRecherchen stoßen sie auf alte Seilschaften, nachdenklicheJournalisten und auf eine Welt voller Geheimnisse.Die Feature-Serie wird gefördert durch ein Stipendium der Film-und Medienstiftung NRW.Sendetermine:WDR 5, sonntags, 11. Juni - 16. Juli 2017, 8.05 - 8.35 Uhr sowie22.30 - 23.00 Uhr sowie im WDR-Feature-Depot:www.wdr.de/k/feature-depotFolge 1: Die Leiche vom StorchenseeFolge 2: Noch ein ToterFolge 3: Kleine Fische, große FischeFolge 4: Lisbeths AnrufFolge 5: Der russische FreundFolge 6: SchattenweltenRedaktion Leslie RosinProduktion WDR/ Danmarks Radio 2017Journalisten mit Zugang zur WDR-Presselounge können alle sechsFolgen ab Freitag im dortigen "Vorführraum" vorab hören.Fotos zu dieser Feature-Serie finden Sie auf: ARD-Foto.dePressekontakt:Uwe-Jens LindnerWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deTwitter: WDR_PresseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell