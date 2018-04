WDR 5 Stadtgespräch am 12. April 2018 in Essen: Kirche dicht und fertig? - Mitgliederschwund in der katholischen Kirche

Köln (ots) -Immer weniger Katholiken, viele Kirchenaustritte und sinkendeEinnahmen - die katholische Kirche muss sparen und will ihreStrukturen straffen. Alle 42 Großpfarreien im Bistum Essen musstendem Bischof daher Vorschläge machen, wie sie die Sparvorgaben in denkommenden Jahren umsetzen wollen.Vielerorts drohen Kirchenschließungen. In Essen zum Beispiel: in derGroßpfarrei Sankt Josef gibt es vier Kirchengebäude, zwei sollenschließen - darunter die Kirche Sankt Antonius Abbas. VieleGemeindemitglieder sind erzürnt und fragen: Warum wird eine lebendigeGemeinde zerstört?Darüber diskutieren mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in Essenlive auf WDR 5:- Dr. Magdalene Bußmann, Basisbewegung "Wir sind Kirche"- Prof. Dr. Albert Gerhards, Liturgiewissenschaftler Universität Bonn- Klaus Pfeffer, Generalvikar des Bistums EssenModeration: Judith Schulte-Loh und Olaf BiernatTermin: Donnerstag, 12. April 2018, 20.05 - 21.00 UhrOrt: Gemeindesaal St. Antonius Abbas, Kiek Ut 6, 45359 EssenRedaktion: Johannes Kirsch und Ralf BeckerWDR 5 überträgt live - in der Region Essen auf UKW 88,8 MHz.WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Eva Maria WüstWDR Presse und InformationTel.: 0221 220 7123Email: eva-maria.wuest@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell