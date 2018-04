WDR 5 Stadtgespräch in Münster: Kreuz, Kippa und Koran - Wie können die Religionen friedlich zusammenleben?

Köln (ots) -Lange Jahre gab es in Nordrhein-Westfalen so etwas wie eine guteNachbarschaft von Christen, Juden und Moslems. Doch seit einiger Zeitsehen sich viele Juden in unserem Land einem wachsendenAntisemitismus ausgesetzt. In den vergangenen Jahren gab es sogarAnschläge auf die Synagogen in Wuppertal und Münster, in Kleve wurdein diesen Tagen eine jüdische Gedenkstätte beschmiert. Gleichzeitigbeklagen Muslime eine zunehmende Islamfeindlichkeit: In Gronau undIbbenbüren warfen Unbekannte Schweineteile vor Moscheen. Und dieChristen? Viele scheinen überfordert: In der Debatte, ob der Islam zuDeutschland gehört und was unsere "Heimatkultur" ausmacht, zeigt sichdiese Verunsicherung.Warum herrscht so viel Unfrieden zwischen den Religionen? Was könnenChristen, Juden und Muslime tun, um Toleranz gegenüberAndersgläubigen zu fördern?Darüber diskutieren mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in Münsterlive auf WDR 5:- Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, Bistum Münster- Margarita Voloj-Dessauer, Jüdische Gemeinde Münster- Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin- Theo Dierkes, Theologe und Leiter der Religionsredaktiondes WDR HörfunksModeration: Thomas Koch und Holger BellerTermin: Donnerstag, 3. Mai 2018, 20.05 - 21.00 UhrOrt: Bürgerhalle der Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3Redaktion: Catrin GrabkowskyDie Diskussion wird live auf WDR 5 übertragen - in Münster und demMünsterland auf UKW 92,0 MhzPressekontakt:Eva Maria WüstWDR Presse und InformationTel. 0221 220 7121,eva-maria.wuest@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell