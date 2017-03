WDR 5 Sportecho geht am 1. April an den Start

Köln (ots) -Das Wortprogramm WDR 5 startet am kommenden Samstag mit seinerwöchentlichen Sportsendung "WDR 5 Sportecho". Die Hörerinnen undHörer erfahren in dem neuen Sportmagazin das Wichtigste aus demSportland NRW und der Fußball-Bundesliga.Während der Bundesligasaison gibt es zeitnah nach denSamstagsnachmittagsspielen Reaktionen von Spielern und Trainern sowieAnalysen und Kommentare der Live-Reporter aus den Stadien. Einewichtige Rolle wird der Sport in Nordrhein-Westfalen abseits desFußballs spielen. Darüber hinaus bekommt das preisgekrönteTV-Hintergrundmagazin "sport inside" nun im WDR 5 Sportecho auch eineRadio-Heimat. In der Rubrik "Sportwissen" werden Fachbegriffe aus demSport in verständlicher und unterhaltsamer Weise erklärt.Marc Eschweiler, Bundesliga-Live-Reporter, und Anke Feller, ehemaligeWM-Leichtathletin, moderieren das WDR 5 Sportecho im Wechsel.Sendtermin: WDR 5 Sportecho, ab 1. April immer samstags, 18.05 -18.30 UhrRedaktion Holger DahlFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationUwe-Jens LindnerTel. 0221 / 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell