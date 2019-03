WDR 4 TOP 444: 37 Stunden Lieblingshitparade live aus Essen und Recklinghausen

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Die 444 Lieblingshits für Nordrhein-Westfalen am Stück, einRadio-Marathon live aus dem Herzen des Ruhrgebiets: WDR 4 sendet dasFinale seiner Hörerhitparade TOP 444 aus einem gläsernen Studio imEinkaufszentrum Limbecker Platz in Essen. Die 37-stündige Sendungstartet am Freitag, 15. März 2019, um 8 Uhr. Präsentiert wird das TOP444-Finale von den WDR 4-Moderatoren Cathrin Brackmann, MartinaEmmerich, Christian Terhoeven und Bastian Bender. Für den Countdownder 20 bestplatzierten Hits melden sie sich am Samstagabend von 19bis 21 Uhr von der - bereits ausverkauften - WDR 4-Party in derVestArena in Recklinghausen. WDR4.de begleitet den Radio-Marathon miteinem Video-Livestream.Seit Januar haben die Hörerinnen und Hörer von WDR 4 mehr als 100.000Stimmen abgegeben und so ihre größten Hits der 60er-, 70er- und80er-Jahre gewählt. Am WDR 4-Studio am Limbecker Platz in Essenkönnen Besucherinnen und Besucher dabei sein, wenn das Geheimnisgelüftet wird, welche ihrer Lieblingshits es in die TOP 444 geschaffthaben. Das WDR 4-Moderatorenteam erwartet dort zahlreiche prominenteGäste wie Sänger Guildo Horn, Köchin Ulla Scholz, Comedian HennesBender, Simone Sombecki (Tiere suchen ein Zuhause), Dieter Könnes(Könnes kämpft) und das ABBAMANIA-Ensemble."Ich bin gespannt, wer gewinnt, aber natürlich bin ich auch gespanntauf mich," sagt WDR 4-Moderator Christian Terhoeven, "ich habe nochnie so lang am Stück moderiert, aber es sind ja nette Kollegen dabei,die sich um mich kümmern können". Nach dem Radio-Marathon aus Essensenden die Vier aus der VestArena in Recklinghausen weiter. Dortwerden die 20 bestplatzierten Titel der Hörerhitparade gelüftet undgespielt. Danach geht es mit der Hermes House Band und den WDR 4-DJsweiter.WDR 4 TOP 444 - die große MarathonsendungFreitag, 15. März 2019, 8 Uhr bis Samstag, 16. März 2019, 19 UhrRotunde Essen im Einkaufszentrum Limbecker Platz, 45127 EssenSamstag, 16. März 2019, 19 bis 21 UhrVestArena Recklinghausen, 105, Hellbachstraße, 45661 RecklinghausenAlle Infos auch auf wdr4.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Stefanie Schneck / Kathrin HofWDR Kommunikationstefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.deTelefon: 0221 220 7125Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell