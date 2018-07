WDR 4 Sommer Open Air bei der NRW Radtour 2018: Live-Musik mit Stargast Kim Wilde, Brings und der WDR 4 Band

Köln (ots) -Vom 19. bis zum 22. Juli zieht zum zehnten Mal die große NRW Radtourdurch das Rheinland. An den Etappenzielen präsentiert WDR 4 dasmusikalische Abendprogramm mit hochkarätigen Künstlern. Wenn die rund1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Köln und Bonn erreichen,erwartet sie eine ganz besondere Belohnung: das große WDR 4 SommerOpen Air.Die erste Tagesetappe endet am 19. Juli mit der Zieleinfahrt amSchokoladenmuseum in Köln. Nach der Begrüßung durchOberbürgermeisterin Henriette Reker spielen Brings das erste Konzertdes WDR 4 Sommer Open Air 2018. Die Karten wurden im Vorfeld bereitsim Programm verlost. Für alle, die nicht dabei sein können, überträgtWDR 4 das Konzert von 20.00 - 22.00 Uhr per Video-Livestream aufwdr4.de.Am Freitag sorgen Kim Wilde und Band am Ende der zweiten Etappe miteiner fulminanten Bühnenshow auf dem Münsterplatz in Bonn für einwahres Sommer-Spektakel. Mit "Kids In America" begeisterte sie 1981die weltweite Musikszene und startete eine atemberaubende Karriere.Neben ihren Klassikern wird sie beim WDR 4 Sommer Open Air in Bonnauch Songs aus ihrem neuen Album "Here Come The Aliens" präsentieren.Am Samstag, den 21. Juli geht es auf dem Münsterplatz mit dem WDR 4Sommer Open Air weiter: Unter dem Motto "Chill & Dance" genießen dieRadlerinnen und Radler nach Beendigung der dritten Etappe einenentspannten Sommerabend mit der WDR 4 Band. Von Rock bis Disco, vonSoul bis Pop reicht das Repertoire der acht Musiker um FrontmannJürgen Weber alias Lars Vegas. Die WDR 4 Band lässt den BonnerMünsterplatz mit den Hits von Tom Jones, Abba, Madonna, WhitneyHouston oder Elvis zur großen Tanzfläche werden. Zum Konzert mit KimWilde & Band am Freitag und zum "Chill & Dance" am Samstag lädt WDR 4herzlich ein: Der Eintritt ist frei.Bei der NRW Radtour fahren über 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmervier Tage lang rund 240 Kilometer von Kerpen über Köln nach Bonn.Das WDR 4 Sommer Open Airbei der NRW Radtour 2018Donnerstag, den 19. Juli mit BringsLive im Videostream auf wdr4.de und auf WDR Event von 20.00 - 22.00UhrFreitag, den 20. Juli mit Kim Wilde & Band undSamstag, den 21. Juli "Chill & Dance" mit der WDR 4 BandMünsterplatz BonnBeginn jeweils: 20:00 - 22:00 UhrEintritt frei!Weitere Infos:wdr4.denrw-radtour.deARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin HofTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell