Die Bläck Fööss haben zum ersten Mal das WDR 4 Jeck Duell gewonnen.Ihr Lied "Ich ben e Kölschjlas" hat Jury, WDR 4-Hörerinnen und -Hörerund die User im Netz überzeugt. Für insgesamt 17,24 Prozent ist esDER Hit der diesjährigen Karnevalssession. Auf Platz 2 landeten JeckUnited aus Krefeld mit ihrem Lied "Höppe Höppe" (13,76%), Platz 3belegte die Band The Jolly Family aus Düsseldorf mit "Lecker Mädche"(10,53%).Bläck Fööss-Sänger Bömmel Lückerath sagte bei WDR 4: "Ich binüberwältigt. Wir hätten nie damit gerechnet, mit so einem urkölschenLied einen NRW-weiten Erfolg zu haben. Das Lied ist eine urigekölsche Erzählung und es ist lustig und ungewöhnlich, sich in dasInnenleben und Gefühlsleben eines Kölschglases zu versetzen -vielleicht ist das das Erfolgsrezept dieses Liedes."Zur WDR 4 Jeck Duell-Jury gehörten in diesem Jahr WDR4-Musikredakteur Jochen Robertz, der Präsident derKarnevalsgesellschaft Rot Grün Essen, Markus Lehwald, dieDüsseldorfer Karnevalistin Janine Kemmer, die in diesem JahrKo-Kommentatorin des Düsseldorfer Rosenmontagszugs ist sowieKarnevalsexpertin und Journalistin Monika Salchert. Gemeinsam mitThorsten Schorn kommentiert Monika Salchert den KölnerRosenmontagszug im Ersten sowie am Tag zuvor den Kölner Schull- undVeedelszöch im WDR Fernsehen. Moderiert wurde das WDR 4 Jeck Duellvon WDR 4-Musikredakteur Reinhard Kröhnert.