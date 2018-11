Köln (ots) -Mit den 43. TAGEN ALTER MUSIK IN HERNE laden das Kulturradio WDR 3und die Stadt Herne vom 8. bis 11. November zu neun Konzerten mitzwei Opern und Künstlern aus ganz Europa ein. WDR 3 istprogrammverantwortlich und sendet alle Konzerte via UKW, DAB+,Internet und Satellit.Das renommierteste Alte Musik-Festival Deutschlands spürt in seineraktuellen Saison den Hauptsünden in Musiken vom Mittelalter bis zum19. Jahrhundert auf. Mit der modernen Erstaufführung der vergessengeglaubten Stradella-Oper "Amare e fingere" mit dem Ensemble MareNostrum unter der Leitung Andrea de Carlo präsentiert es eineOpernsensation der Extraklasse. Im Herner Exklusivprogramm zu erlebensind außerdem das Ensemble Polyharmonique, das Vocalconsort Berlin,die jungen Ausnahmegeiger Leila Schayegh und Evgeny Sviridov, dasEnsemble La Caravansérail, das italienische Ensemble Laboratorio`600, der Pianist Stefan Irmer, der Mittelalter-Spezialist NorbertRodenkirchen und ein Open Air-Special mit dem Herner HornistenChristof Schläger. Alle Künstler geben ihr Festivaldebüt."Wir wollen herausfinden, wie Musik vergangener Zeiten zu Zorn, Zank,Hass, Neid, Geiz, Sorge, Traurigkeit und Gewalt Stellung bezieht -und wollen außerdem in diesen Zeiten mit unserem internationalenAnspruch unter Beweis stellen, welchen Wert ein lebendiges Europahaben kann", so Richard Lorber, programmverantwortlicher WDR3-Redakteur.Das Kulturradio WDR 3 sendet die Konzerte am Freitag, Samstag undSonntag (9., 10. und 11. November) um 20 Uhr sowie am Sonntag, 11.November um 16 Uhr live in seinem Programm.Parallel zum Festival Herne veranstaltet die Stadt vom 8. bis 11.November eine internationale Musikinstrumenten-Messe mitTasteninstrumenten der Alten Musik sowie ein Werkstattkonzert am 10.November.Die Sendetermine und weitere Informationen gibt es im Internet unterwww.wdr3.de, www.tage-alter-musik.de und am WDR Hörertelefon unter0221-56789 333.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon: 0221 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell