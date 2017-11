WDR 3 Kulturradio: WDR Jazzpreis 2018 an Hendrika Entzian, Roger Hanschel und Ramesh Shotham. Preisträgerkonzerte beim WDR 3 Jazzfest 2018 in Gütersloh

Köln (ots) -Die Preisträger des WDR Jazzpreises 2018 stehen fest: DerKompositionspreis geht an Hendrika Entzian, Gewinner in der Kategorie"Improvisation" ist der Saxofonist Roger Hanschel. In der Kategorie"Musikkulturen" zeichnet der WDR den Perkussionisten Ramesh Shothamaus. Den Nachwuchspreis bekommt das Young 7Teen Jazz Orchestra. DerEhrenpreis 2018 geht an die Jazz-Spielstätte Bunker Ulmenwall inBielefeld für besondere Programmprojekte. Die Preisträgerinnen undPreisträger wurden von einer Jury ausgewählt, der Jazzmusiker sowieJazzkritiker und auch die WDR 3 Jazz & World Redaktion angehören.WDR 3 Programmchef Karl Karst: "Der WDR Jazzpreis bietet eineeinzigartige Möglichkeit, die große Vielfalt und das Spitzenniveauder NRW-Jazzszene auszuzeichnen. Ich freue mich schon jetzt darauf,beim WDR 3 Jazzfest im Januar in Gütersloh die Preise zusammen mitGötz Alsmann zu überreichen."Die Preisträger des WDR Jazzpreis 2018:Hendrika Entzian, ausgebildet zunächst als Jazz-Bassistin, beendeteihr Masterstudium in Jazz-Komposition und -Arrangement im Jahr 2015mit Auszeichnung. Sie ist an der Musikhochschule Köln als "Artist inProgress" beschäftigt. Ihre Komposition für die WDR Big Band wirdbeim WDR Jazzfest in Gütersloh uraufgeführt.Der Saxofonist Roger Hanschel, Gewinner der Kategorie"Improvisation", ist weit über die Kölner Jazzszene hinaus bekannt.Laut Jury ist er "der Traum eines virtuosen Stilisten, einer der seinDing macht, dieses Ding stetig fortentwickelt, perfektioniert undeinmal angekommen, direkt wieder um die nächste Ecke verschwindet, umsich eine weitere musikalische Welt zu erschließen".Ramesh Shotham, Gewinner der Kategorie "Musikkulturen", studiertesein perkussionistisches Handwerk und die Klassische Indische Musikin verschiedenen Facetten und gründete mit dem indischen PianistenLouiz Banks das Jazz Yatra Septet, mit dem er 1980 nach Deutschlandkam. Die Jury lobt den in Köln lebenden Percussionisten undSchlagzeuger als "Universalgelehrten des Rhythmus".2015 gründete der damals 16-Jährige Tim Köhler aus Olsberg imSauerland das Young 7Teen Jazz Orchestra. Die Gewinner der Kategorie"Nachwuchs" waren damals zwischen 13 und 22 Jahren alt. Seitdemschreibt und spielt die 19köpfige Band auch eigene Arrangements - undsie veröffentlichte eine CD. Und diese CD ist laut Jury "furios,technisch sauber gespielt und voll von dieser ganz besonderenEnergie, ohne die eine solche Band nicht möglich wäre. Ein Traum. EinWunder."Der Bunker Ulmenwall in Bielefeld erhält den Ehrenpreis 2018, denn erist laut WDR Jazzpreis-Jury "nicht nur Jazz-Spielstätte, sondern einwichtiges soziokulturelles Zentrum für die Region Ostwestfalen - z.B.durch die Jazz- und Musikkulturen-Workshops für geflüchtete Menschen,die seit 2014 vom Bunker Ulmenwall durchgeführt werden."Die Preisverleihung des WDR Jazzpreises 2018 findet während des WDR 3Jazzfestes am 2. Februar 2018 um 20.00 Uhr im Stadttheater Güterslohstatt. Durch den Abend führt Götz Alsmann.Weitere Informationen zu den Preisträgern des WDR Jazzpreises findenSie auf wdr3.de. Das komplette Programm des WDR 3 Jazzfests vom 1.-3.Februar 2018 in Gütersloh veröffentlichen wir im Dezember.Weitere Informationen auf www.wdr3.de und über das WDR 3-Hörertelefon0221 56789 333.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:Eva Maria WüstWDR Presse und InformationTel.: 0221-220 7123Email: Eva-Maria.Wuest@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell