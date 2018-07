Köln (ots) -Am 8. September 2018 wird es in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld"very british". Das Kulturradio WDR 3 lädt seine Hörerinnen und Hörererstmals nach Bielefeld ein, um das legendäre WDR 3 Public Viewingder "Last Night of the Proms der BBC" zu erleben."Mit der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld haben wir das PublicViewing noch einmal deutlich vergrößern können, um unserem Publikummehr Platz zu bieten", berichtet WDR 3 Programmchef Prof. Karl Karst:"1300 Karten können wir in diesem Jahr vergeben - ausschließlich überWDR 3." Die begehrten Freikarten bietet das Kulturradio WDR 3 abMittwoch, den 1. August 2018, an. WDR 3 Hörerinnen und Hörer meldensich über www.wdr3.de oder beim WDR3 Hörertelefon unter 0221 56789333.Traditionell kommen sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauerkostümiert zum Public Viewing der "Last Night of the Proms". Dieoriginellsten Verkleidungen zum aktuellen Motto "Royal Tea Party"prämiert WDR 3 mit ausgesuchten VIP-Karten seiner Kulturpartner ausganz NRW.Der Abend in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld am 8. Septemberbeginnt mit einem Konzert der Bielefelder Philharmoniker um 18.00Uhr. Neben Werken von Edward Elgar, Claude Debussy und GeorgeGershwin wird der Sänger und Entertainer Tom Gaebel das Programm mitMusik von Leonard Bernstein und Leroy Anderson bereichern. Ab 20.00Uhr folgt das Public Viewing der BBC "Last Night of the Proms" ausder Royal Albert Hall in London auf Großleinwand. WDR 3 ModeratorJörg Lengersdorf führt durch den Abend.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.wdr3.de.Sendetermin:Samstag, 8. September 2018, WDR 318.00-20.00 Uhr: Auftaktkonzert der Bielefelder Philharmoniker20.00-24.00 Uhr: Live-Übertragung der BBC "Last Night of the Proms"Das Programm des Auftaktkonzerts können Sie auch imInternet-Livestream unter WDR3.de hören.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100WDRPressedesk@WDR.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell