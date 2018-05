Köln (ots) -Das "Jahr der Revolutionen" - Das WDR-Hörspiel erinnert 2018 an großehistorische Umwälzungen. Die Adaption von Daniel Kehlmanns Roman"Tyll" führt durch die Wirrungen des Dreißigjährigen Krieges. ImMittelpunkt steht der rätselhafte Gaukler Tyll Ulenspiegel. "Ichbrauchte eine Figur, die verschiedene Milieus und Welten dieser Zeitmiteinander verbindet. Jemand, der Könige und Fürsten, aber auchkleine und einfache Leute treffen kann", erklärte BestsellerautorDaniel Kehlmann in einem Interview.Das 500 Seiten umfassende Werk hat der preisgekrönte Hörspielmacherund Regisseur Alexander Schuhmacher in eine Hörspielfassung gebracht."Das war ein Kampf, keine Frage!", sagt er über die Herausforderung.Zahlreiche Charaktere und Geschichten tauchen an verschiedenenPunkten immer wieder auf. "Kehlmann hat unglaublich geschickt vieledünne Fäden durch sein Buch gesponnen. Dieses Filigrane wollten wirin jedem Fall erhalten", so WDR Hörspiel-Redakteur Thomas Leutzbach.Mehr als 50 Personen wirken im Hörspiel mit, darunter bekannteStimmen wie die von Lars Rudolph (Tyll), Gustav Peter Wöhler (Grafvon Wolkenstein), Sylvester Groth (Schwedenkönig Gustav Adolf) undJens Wawrczek (Athanasius Kircher). Zum Start am Pfingstmontag (21.Mai 2018) läuft die Doppelfolge "Herr der Luft" mit dem zwölfjährigenTyll.WDR 3 - das Kulturradio sendet:Teil 1+2, Montag, 21. Mai 2018, 19.04 - 20.00 UhrTeil 3, Dienstag, 22. Mai 2018, 19.04 - 19.35 UhrTeil 4, Mittwoch, 23. Mai 2018, 19.04 - 19.35 UhrTeil 5, Donnerstag, 24. Mai 2018, 19.04 - 19.35 UhrTeil 6, Montag, 28. Mai 2018, 19.04 - 19.35 UhrTeil 7, Dienstag, 29. Mai 2018, 19.04 - 19.35 UhrTeil 8, Mittwoch, 30. Mai 2018, 19.04 - 19.35 UhrDas Hörspiel steht nach der Sendung im WDR Hörspielspeicher zumkostenlosen Download zur Verfügung: hoerspiel.wdr.de und in der ARDAudiothek.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationEva Maria WüstTelefon 0221 220 7123Eva-Maria.Wuest@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell