WDR 2 mit weiteren Regionalnachrichten im Digitalradio

Köln (ots) - In dieser Woche hat das Digitalradio DAB+ inNordrhein-Westfalen Zuwachs bekommen: Hörerinnen und Hörer könnenüber DAB+ jetzt auch die WDR 2-Regionalausgaben für Düsseldorf unddas westliche Ruhrgebiet sowie für Dortmund und das östlicheRuhrgebiet empfangen - und damit die passenden Nachrichten aus ihrerRegion.Über DAB+ war WDR 2 bisher nur mit einer Regionalausgabe, der"Lokalzeit" aus Köln, vertreten. Eine Veränderung in der Codierunghat es jetzt möglich gemacht, ohne bemerkbare Qualitätsverluste zweiweitere "Lokalzeiten" - aus Dortmund und aus Düsseldorf/Essen - überDAB+ auf den Sender zu nehmen. Damit sind nun die drei WDR2-Regionalausgaben mit der größten technischen Reichweite on Air.Knapp acht Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen können somitbei WDR 2 ihre "Lokalzeit"-Nachrichten zu Hause über das Digitalradiohören - immer werktags zwischen 6:30 Uhr und 17:30 Uhr. Um die neuenProgramme auf Kanal 11 D zu empfangen, kann je nach Digitalradio einSendersuchlauf nötig sein.Der WDR ist mit allen Radioprogrammen in NRW über DAB+ vertreten.Hinzu kommen die Digitalprogramme 1LIVE diggi, KiRaKa, WDR Event undder Verkehrskanal VERA. Mehr Informationen rund um das Digitalradiogibt es auf dabplus.de