"WDR 2 Radiokonzert" mit Welshly Arms am 30. August 2017

Köln (ots) -Die amerikanische Rock- und Bluesband Welshly Arms aus Cleveland,Ohio, wird am Mittwoch, den 30. August ein exklusives "WDR 2Radiokonzert" geben. Die sechsköpfige Gruppe ist einer derDurchstarter des Jahres 2017. Ihr Song "Legendary" ist seit Wochenhoch in den deutschen Charts platziert und war unter anderemTitelsong für den US Science-Fiction-Film "Power Rangers". Auch sonsthaben Welshly Arms eine besondere Beziehung zum Film: Ihr Song "Holdon - I'm Coming" ist auf dem Soundtrack zu Quentin TarrantinosStreifen "The Hateful Eight" zu hören.WDR 2 Musikchef Stephan Laack freut sich auf den Auftritt von WelshlyArms: "Der Song 'Legendary' ist einer der beliebtesten Titel inunserem Programm. Wir sind gespannt darauf zu erleben, wie die Banddiese kraftvolle Ballade live präsentieren wird. Und ich bin sicher,dass auch die übrigen Songs von Welshly Arms unsere Hörer begeisternwerden."Die Karten für das Konzert gibt es nicht im freien Verkauf, sondernausschließlich bei WDR 2 zu gewinnen. Auf die WDR-2-Hörer wartet einganz besonderes Konzertereignis, wenn Welshly Arms am 30. August in"WDR 2 POP!" vor rund 200 Hörern im Kleinen Sendesaal desWDR-Funkhauses auftreten werden. Beginn ist 20 Uhr - live auf WDR 2und im Video-Livestream auf WDR2.de.Zuletzt hatte der britische Superstar James Blunt im Juni ein "WDR 2Radiokonzert" gegeben.