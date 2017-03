WDR mit 21 Nominierungen beim Deutschen Filmpreis

Köln (ots) -Der WDR hat insgesamt 21 Nominierungen für den Deutschen Filmpreiserhalten.Die WDR/ARTE-Produktion "Wild" ist in sieben Kategorien nominiert:- Bester programmfüllender Spielfilme- Beste Regie: Nicolette Krebitz- Beste Weibliche Hauptrolle: Lilith Stangenberg- Beste Männliche Nebenrolle: Georg Friedrich- Beste Kamera/Bildgestaltung: Reinhold Vorschneider- Bester Schnitt: Bettina Böhler- Beste Tongestaltung: Rainer Heesch, Martin Steyer,Christoph SchillingAuf dem Weg zur Arbeit steht Ania einem Wolf gegenüber. Seit sie ihmin die Augen gesehen hat, kommt es ihr so vor, als wäre ihrbisheriges Leben ein Witz. Anja fängt das wilde Tiert, sperrt es inihrer Hochhauswohnung ein - und sprengt sämtliche Fesseln ihresbisherigen bürgerlichen Lebens. Redaktion Corinna Liedtke (WDR),Andreas Schreitmüller (ARTE). Produziert von Heimatfilm inKoproduktion mit dem WDR und ARTE, gefördert u.a. von der Film undMedienstiftung NRW."Toni Erdmann" ist in den folgenden sechs Kategorien nominiert:- Bester programmfüllender Spielfilme- Bestes Drehbuch: Maren Ade- Beste Regie: Maren Ade- Beste Weibliche Hauptrolle: Sandra Hüller- Beste Männliche Hauptrolle: Peter Simonischek- Bester Schnitt: Heike ParpliesDie bewegende Vater-Tochter-Beziehung um den Musiklehrer mit einemausgeprägten Hang zum Scherzen und seiner Tochter Ines, einerKarrierefrau, die um die Welt reist, um Firmen zu optimieren istbereits mit fünf Europäischen Filmpreisen 2016 ausgezeichnet underhielt als bester nicht-englischsprachiger Film Nominierungen sowohlfür den Golden Globe als auch für den Oscar. Ulrich Herrmann (SWR),Redaktion Andrea Hanke (WDR), Georg Steinert (ARTE). Eine Produktionvon Komplizen Film in Koproduktion mit coop99 Filmproduktion, knm,Missing Link Films, dem SWR, WDR und ARTE, gefördert u.a. von derFilm und Medienstiftung NRW."Paula" erhält vier Nominierungen für:- Beste Kamera/Bildgestaltung: Frank Lamm- Bestes Szenenbild: Tim Pannen- Bestes Kostümbild: Frauke Firl- Bestes Maskenbild: Astrid Weber, Hannah FischlederDer Film schildert die Beziehung zwischen Paula Becker und OttoModersohn. Aus ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Malerei wirddie große Liebe. Redaktion: Dr. Barbara Buhl (WDR), Carolin Haasis(ARD Degeto), Annette Strelow (RB), Andreas Schreitmüller (ARTE).Produziert von Pandora Film und Grown Up Films in Koproduktion mitAlcatraz Films, dem WDR, der ARD Degeto, Radio Bremen und ARTE,gefördert u.a. von der Film und Medienstiftung NRW"Einsamkeit und Sex und Mitleid" erhält drei Nominierungen:- Bestes Drehbuch: Lars Montag, Helmut Krausser- Beste Weibliche Nebenrolle: Eva Löbau- Beste Männliche Nebenrolle: Rainer BockIm Herzen einer deutschen Großstadt prallen die Leben einer Reihejüngerer und älterer Bewohner mit unterschiedlichen Haltungen undLebensentwürfen aufeinander. Redaktion: Cornelia Ackers (BR), FrankTönsmann (WDR). Produziert von herzfeld productions, der OPALFilmproduktion Halle in Koproduktion mit dem BR und WDR."Berlin Rebel High School"- Bester programmfüllender DokumentarfilmDer Film dokumentiert ein einzigartiges Schulprojekt. Schülerinnenund Schüler aus den verschiedensten sozialen Schichten und mehrfacheSchulabbrecher sind fasziniert von dieser Schule ohne Mobbing undDiskriminierung. Sie beschließen, ihrem Leben eine Wende zu geben.Redaktion Jutta Krug (WDR). Produziert von DOK-WERK filmkooperativein Koproduktion mit dem Westdeutschen Rundfunk.www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und Informationwdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell