WDH/dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.03.2018 - 15.15 Uhr

(3. Meldung zu Bayer wurde aus technischen Gründen ausgetauscht)

Deutsche Bank leidet unter Gegenwind im Kapitalmarktgeschäft: Aktie knickt ein

FRANKFURT - Das ohnehin unter Druck stehende Kapitalmarktgeschäft der Deutschen Bank kämpft mit weiterem Gegenwind.



Ungünstige Wechselkurse und höhere Finanzierungskosten schmälerten die Erträge in der Unternehmens- und Investmentbank im ersten Quartal um insgesamt 450 Millionen Euro, wie Finanzchef James von Moltke am Mittwoch auf einer Investorenkonferenz in London sagte.

ROUNDUP 2: BMW peilt weiteres Rekordergebnis an

MÜNCHEN - Trotz kräftig steigender Investitionen peilt BMW für das laufende Jahr einen Vorsteuergewinn mindestens auf dem Rekordniveau des vergangenen Jahres an. Vorstandschef Harald Krüger sagte am Mittwoch in München: "Wir erhöhen 2018 nochmals die Schlagzahl und streben das neunte Rekordjahr in Folge an." Wichtigster Treiber dabei sollen die neuen SUV-Modelle sein. BMW-Aktien legten in einem schwächeren Markt am Mittwoch um 0,35 Prozent zu.

ROUNDUP: Brüssel genehmigt Monsanto-Übernahme durch Bayer unter Auflagen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Wettbewerbshüter haben die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto durch den Bayer -Konzern unter strengen Auflagen erlaubt. Der Agrarchemiekonzern Bayer habe Zusagen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro gemacht, teilte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel mit. Die Bedenken der Wettbewerbshüter mit Blick auf negative Folgen für Verbraucher seien damit ausgeräumt. Der Leverkusener Konzern will den US-Konkurrenten für etwa 62,5 Milliarden US-Dollar (etwa 51 Milliarden Euro) übernehmen.

ROUNDUP 2: Fuchs Petrolub plant hohe Investitionen - Aktien unter Druck

MANNHEIM - Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub rechnet nach einem Umsatzplus im vergangenen Jahr mit weiteren Zuwächsen. Auch beim operativen Ergebnis will das Unternehmen nach einer Stagnation wieder zulegen. Allerdings würden ungünstige Währungseffekte einen Teil des geplanten organischen Wachstums aufzehren, warnte Unternehmenschef Stefan Fuchs am Mittwoch in Mannheim. Zudem nagen hohe Investitionen am Ergebnis.

ROUNDUP: Investoren und Mitglieder erhöhen Druck auf Facebook

SAN FRANCISCO - Im Datenskandal um Facebook erhöhen Investoren und Anwender den Druck auf das größte soziale Netzwerk der Welt. In San Francisco verklagten Aktionäre den Konzern. Facebook habe "sachlich falsche und irreführende Aussagen" zur Firmenpolitik gemacht, heißt es in der Klageschrift, die am Dienstag (Ortszeit) bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, wie CNN und weitere US-Medien berichteten. Nutzer des Netzwerks verlangten in einer Petition der Mozilla-Stiftung, Facebook müsse mehr für den Schutz der Daten tun und seine Nutzer respektieren.

Pfeiffer Vacuum zufrieden mit Jahresstart: Hohes Umsatzwachstum erwartet

ASSLAR - Eine starke Nachfrage nach Reinraum-Equipment aus der Halbleiter-Industrie lässt Pfeiffer Vacuum zuversichtlich auf das laufende Jahr blicken. Das Unternehmen rechne mit einem deutlichen Umsatzanstieg, erklärte Pfeiffer Vacuum aus dem mittelhessischen Aßlar am Mittwoch in seinem Geschäftsbericht. Allerdings dürfte das Wachstum nicht ganz so stark ausfallen wie im Vorjahr, hieß es einschränkend. Bereits mit dem Verlauf der ersten Monate zeigte sich der Konzern "sehr zufrieden". Einen konkreteren Ausblick wird das Management aber traditionell erst zur Hauptversammlung im Mai veröffentlichen.

Deutsche Telekom kauft weitere fünf Prozent der griechischen Telekom

ATHEN - Die Deutsche Telekom hat am Mittwoch weitere fünf Prozent der Aktien der ehemals staatlichen griechischen Telekom (OTE) gekauft. Damit besitzt der Konzern inzwischen 45 Prozent der OTE und ist größter Aktionär, wie die griechische Privatisierungsagentur Taiped am Dienstag mitteilte. Der griechische Staat hält noch fünf Prozent, der Rest ist im Besitz kleinerer Investoren im In- und Ausland. Der Verkauf der weiteren Anteile bringe dem Staat rund 284 Millionen Euro ein, teilte Taiped weiter mit. Weitere Interessenten für das Aktienpaket habe es nicht gegeben. Die Telekom Griechenland ist seit Jahren das größte und erfolgreichste Telekommunikations-Unternehmen des Landes.

ROUNDUP: US-Steuerreform beflügelt Norma Group

MAINTAL - Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group will nach einem dicken Gewinnplus 2017 auch im laufenden Jahr hoch hinaus. Vorstandschef Bernd Kleinhens will den Konzernumsatz ohne Übernahmen um rund 3 bis 5 Prozent steigern, wie das Unternehmen am Mittwoch im hessischen Maintal mitteilte. Zudem soll die US-Steuerreform den Gewinn "stark" nach oben treiben.

Weitere Meldungen

-Staatsministerin Bär warnt Facebook: 'Fehler in Europa vermeiden'

-Corona-Hersteller investiert 732 Millionen Euro in Mexiko

-Daimler-Großaktionär Geely verdient prächtig

-Kartellamt errichtet für Waggonvermieter VTG hohe Fusionshürden

-SAP nominiert Google-Managerin und Cloud-Expertin für Aufsichtsrat

-Chef von maltesischer Bank in USA verhaftet

-Rheinmetall zieht in Australien weiteren Großauftrag an Land

-Merkel will Autobauer beim Diesel in die Pflicht nehmen

-Flieger-Gewerkschaften wollen Betriebsrat bei SunExpress

-Ex-Beluga-Chef Stolberg legt Revision gegen Haftstrafe ein

-SAF Holland verstärkt sich in Indien

-Uber-Gründer Kalanick wird Chef von kleinem Start-up

-Müller-Anwalt weist Schweizer Vorwurf der Wirtschaftsspionage zurück

-Grünen-Chef Habeck warnt vor Machtkonzentration bei Bayer

-Noch kein Gerichtstermin zu Dieselfahrverboten

-ROUNDUP: Flughafenchef versucht Zweifel an BER-Eröffnungstermin auszuräumen

-Verkehrsausschuss berät über Kosten des Hauptstadtflughafens

-Marsmission füllt Raumfahrtkonzern OHB die Auftragsbücher

-Stromausfall stört Bahnverkehr in Stuttgart

-DAB+ nun auch in Athen - aber fast keiner kann empfangen

-Vivendi beendet Ubisoft-Abenteuer mit dickem Gewinn

-BGH entscheidet über Eigenbedarfskündigung nach Wohnungsverkauf

-Gut eine Milliarde Euro für die Quandts

-Facebook-Datenskandal: Steinmeier kritisiert die Macht der sozialen Netzwerke

-ROUNDUP: Ströers Online-Portal 'watson.de' für die 'Generation Mobile' am Start

-Siemens-Healthineers-Aufsichtsrätin kauft Aktien für 100 000 Euro

-ROUNDUP: Landesbank Helaba will Gewinneinbruch schnell vergessen machen

-Verdi setzt weiter auf Warnstreiks bei der Telekom

-Landesbank Helaba mit niedrigstem Gewinn seit der Finanzkrise

-Vodafone startet Rechenzentrum für 5G-Anwendungen in Berlin

-PSA investiert in Opel-Werke außerhalb Deutschlands

-Kreise: US-Investor Singer erwägt Aufstockung seines Anteils an Telecom Italia

-Maschinenbauer Hermle wächst dank gutem Inlandsgeschäft

-Studie: Mobilitätswandel zwingt auch Finanzdienstleister zum Umdenken°

