WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Erholung erwartet

(Ölpreise berichtigt.)

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Gute Vorgaben der Börsen aus Übersee dürften am Montag zunächst eine weitere Erholung des Dax anschieben.



Der Broker IG taxiert den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 12 559 Punkte.

USA: - ERLEICHTERUNG - Die Anleger an der Wall Street haben am Freitag dank gut aufgenommener Arbeitsmarktdaten die Angst vor den Auswirkungen der globalen Handelskonflikte verdrängt. In der Spitze sogar bis auf 24 520 Punkte gestiegen, brachte der Dow Jones Industrial immerhin ein Plus von 0,41 Prozent auf 24 456,48 Punkte über die Ziellinie. Seinen Zugewinn in dieser Handelswoche baute er damit auf fast 0,8 Prozent aus.

ASIEN: - GEWINNE - Asiens Börsen tendieren am Montag stark und setzen damit den Trend in den USA vom Freitag fort. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert 1,27 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gewinnt zur Stunde 1,44 Prozent, und Chinas CSI 300 ist gut 2 Prozent stärker als am Freitag zu Börsenschluss.

^

DAX 12.496,17 0,26%

XDAX 12.497,85 0,14%

EuroSTOXX 50 3.448,49 0,22%

Stoxx50 3.072,55 0,17%

DJIA 24.456,48 0,41%

S&P 500 2.759,82 0,85%

NASDAQ 100 7.207,33 1,50%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 162,78 0,12%

Bund-Future Settlement 162,82 -0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1761 0,14%

USD/Yen 110,45 -0,02%

Euro/Yen 129,90 0,13%

°

ROHÖL:

^

Brent 77,44 +0,33 USD

WTI 74,07 +0,37 USD

°