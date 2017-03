WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhiger Wochenstart erwartet

(Kurs des Bund-Future angepasst.



DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Im Dax zeichnet sich zu Wochenbeginn kaum Veränderung ab: Rund zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag 8 Punkte tiefer auf 11 955 Punkte. In der Vorwoche hatte er sich erneut mehrfach an der Marke von 12 000 Punkten die Zähne ausgebissen und letztlich ein halbes Prozent verloren. Von den Überseebörsen kommen zum Wochenstart keine größeren Impulse. Die Anleger erwartet eine Reihe von Notenbankentscheidungen. Dabei gilt eine Leitzinsanhebung in den USA am Mittwoch als ausgemachte Sache. Am Donnerstag berichten dann die Notenbanker in Großbritannien und Japan über ihre künftige Geldpolitik.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht haben an der Wall Street die Gewinner letztlich die Oberhand behalten. Die Daten untermauerten die Erwartung einer Leitzinsanhebung durch die amerikanische Notenbank Fed kommende Woche. Dies belegt die optimistischen Konjunkturerwartungen der Fed.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien ging es zu Wochenbeginn aufwärts - vor allem an den chinesischen Börsen. Die Sorgen um eine Belastung des Yuan durch die politischen Spannungen zwischen den USA und China ließen nach, hieß es am Markt. Finanzwerte gehören entsprechend zu den Favoriten.

^ DAX 11.963.18 -0.13% XDAX 11.951.56 -0.26% EuroSTOXX 50 3.416.27 0.19% Stoxx50 3.101.36 0.16%

DJIA 20.902.98 0.21% S&P 500 2.372.60 0.33% NASDAQ 100 5.385.90 0.64%

Nikkei 225 19.663,75 0,01% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - BUND BLEIBT ANGESCHLAGEN - Datenseitig droht dem Bund-Future laut den Experten der Helaba zwar zu Wochenbeginn kein weiteres Ungemach. Charttechnisch drohe aber ein weiterer Rückschlag auf das Ausgangsniveau der Erholung seit Februar.

^ Bund-Future 159,13 +0,06% °

DEVISEN: - EURO ERHOLT SICH ÜBER 1,07 USD - Der Euro schaffte es am Morgen gegenüber dem US-Dollar wieder über 1,07 und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Devisenexperten halten ein erschüttertes Vertrauen in eine "aktive Fed" für eine mögliche Erklärung der Dollar-Schwäche trotz des starkes Beschäftigungsanstiegs vom Freitag, der ja eigentlich für schnelleres Tempo bei Zinsanhebungen spreche.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1.0698 0.10% USD/Yen 114.68 -0.07% Euro/Yen 122.69 0.04% °

ROHÖL - WEITERE VERLUSTE - Die Ölpreise haben am Montag an die Talfahrt der vergangenen Woche angeknüpft und weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 51,04 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April fiel um 40 Cent auf 48,09 Dollar.