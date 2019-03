WDH/Zorc: Spekulationen um Sancho-Wechsel zu Man United ohne Relevanz

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Wechsel-Spekulationen um Jungstar Jadon Sancho eine Absage erteilt.



Zu den Gerüchten um ein konkretes Interesse von Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United am 19-Jährigen sagte Zorc der "Bild"-Zeitung: "Ich habe keine Kenntnis davon, aber es hat auch keine Relevanz." Zuvor hatte das englische Boulevardblatt "The Sun" berichtet, Sanchos Berater habe sich mit Verantwortlichen von Man United getroffen, um über die Möglichkeit eines Transfers im Sommer zu sprechen.

Sancho hatte im vergangenen Herbst seinen Vertrag beim BVB bis Ende Juni 2022 verlängert. Er soll keine Ausstiegsklausel besitzen. Sancho war im Sommer 2017 von Manchester City nach Dortmund gewechselt. In dieser Saison gehört er mit acht Liga-Treffern zu den Leistungsträgern des Herbstmeisters. Auch in Englands Nationalteam gilt Sancho als Hoffnungsträger für die Zukunft.

Zorc hatte schon zuletzt via "Sport Bild" versichert, der Flügelstürmer werde auch in der kommenden Saison für den BVB auflaufen. Allerdings werde sich das Werben der finanzstarken Topclubs aus England weiter verstärken. "Er wird sicher nicht bis zu seinem Karriereende in Dortmund spielen. Auch das gehört zur Wahrheit", sagte Zorc./hc/DP/jha