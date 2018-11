WDH: Wohnungskonzern Grand City Properties verdient kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsvermieter Grand City Properties profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Großstädten. Dort steigen die Mieten schon seit Jahren und ein Ende ist nicht in Sicht.



In den ersten neun Monaten stiegen die Miet- und Betriebseinnahmen im Vorjahresvergleich um 10 Prozent auf 403,6 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte.

Das operative Ergebnis FFO 1 (Funds from Operations) stieg um 15 Prozent auf 149,8 Millionen Euro. Die Kennzahl gibt an, wie viel Geld dem Unternehmen aus dem laufenden Geschäft nach Abzug vor allem von Zinszahlungen und Steuern bleibt - daran orientiert sich die Dividendenzahlung. Grand City Properties peilt für das laufende Jahr beim FFO 1 weiterhin 197 Millionen Euro an.

Unter dem Strich stand im Berichtszeitraum ein Gewinn von knapp 441,2 Millionen Euro, das war 9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Wohnungen von Grand City Properties liegen überwiegend in Nordrhein-Westfalen sowie in Berlin, Dresden, Leipzig und Halle./mne/jha/