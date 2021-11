WDH: Weitere Verlängerung der Kurzarbeit bei Ford in Saarlouis

(Tippfehler im 1. Satz beseitigt)

KÖLN/SAARLOUIS (dpa-AFX) – Die Kurzarbeit bei Ford in Saarlouis ist bis zum 12. November verlängert worden. Das hätten Geschäftsführung und Betriebsrat am Dienstag beschlossen, teilte Ford am Mittwoch in Köln mit. Grund seien weiterhin Lieferengpässe auf dem globalen Halbleitermarkt. Davon sei auch die Produktion an deutschen



