WDH/Washtec wird von schwachem Geschäft in Nordamerika gebremst

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Hersteller von Autowaschanlagen Washtec hat im vergangenen Jahr wegen eines leichten Dämpfers im Nordamerikageschäft weniger verdient. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging 2018 um 1,4 Prozent auf rund 51,47 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Augsburg mitteilte. Der Umsatz legte dank eines starken Geschäfts in Europa um 2,5 Prozent auf 435,45 Millionen Euro zu.

An die Aktionäre soll für 2018 eine stabile Dividende von 2,45 Euro je Aktie gezahlt werden. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hatten im Durchschnitt elf Cent mehr erwartet. Probleme machte vor allem das Geschäft in Nordamerika, wo der Umsatz um 7,5 Prozent zurückging. Im Vorjahr waren die Erlöse infolge von Großkundenaufträgen um 31 Prozent gestiegen.

Unter dem Strich blieben im Gesamtkonzern mit 34 Millionen Euro 7,8 Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor. Im laufenden Jahr will Washtec Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) deutlich steigern.

Das SDax-Unternehmen mit Sitz in Augsburg bietet Dienstleistungen rund um die Autowäsche, wie Waschanlagen, Waschchemie oder Wasseraufbereitungssysteme, an. Washtec hat über 1800 Mitarbeiter und ist nach eigenen Angaben weltweit in über 70 Ländern vertreten./elm/mne/jha/