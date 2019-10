WDH: Washtec kappt Prognose erneut - Aktienkurs sinkt deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

(Redigierfehler im 2. Satz bereinigt: Donnerstag)

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Hersteller von Autowaschanlagen Washtec hat seine Prognose für das laufende Jahr erneut gesenkt.



Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der SDax -Konzern nun nur noch mit einer Ebit-Rendite von rund neun Prozent, wie er am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Zuletzt hatte Washtec noch 10 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll unterdessen weiter stabil bleiben. Der Aktienkurs gab nach der Mitteilung in einem festen Markt um fast drei Prozent auf 46,85 Euro nach. 2018 hatte Washtec gut 435 Millionen Euro umgesetzt und vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 51 Millionen Euro verdient.

Das vierte Quartal dürfte einen geringeren Umsatzzuwachs als zum Halbjahr angenommen aufweisen, hieß es weiter. Das vierte Quartal werde aber über Vorjahr erwartet. Mit einem Sparprogramm, das erste Effekte zeige, steuert Washtec gegen. Neben Einsparungen bei Sachkosten solle die Zahl der Mitarbeiter in der Gruppe analog der Strukturen 2017 auf rund 1820 Mitarbeiter reduziert werden. Dafür würden im Gesamtjahr zusätzliche Aufwendungen anfallen. Im Rendite-Ziel von rund 9 Prozent seien keine Sonderaufwendungen enthalten. Den vollständigen Quartalsbericht will Washtec an diesem Freitag veröffentlichen./jha/he