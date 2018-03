WDH: Vorführung Puigdemonts voraussichtlich erst am Nachmittag

(Wiederholung: Montag statt Dienstag im zweiten Satz)

SCHLESWIG/NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Der in Deutschland festgenommene ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont wird voraussichtlich erst am Montagnachmittag dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt.



Dies sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft am Montag in Schleswig. Theoretisch sei sogar bis 23.59 Uhr Zeit für die Vorführung. Das Amtsgericht muss dem 55-Jährigen in einer sogenannten Festhalteanordnung eröffnen, warum er festgehalten wird. Das Gericht prüft zudem, ob es sich bei der Person tatsächlich um Puigdemont handelt.

Puigdemont war am Sonntag auf der Rückreise von Finnland nach Belgien auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig in Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden. Anschließend wurde in die JVA Neumünster gebracht. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl./gyd/DP/stk