WDH: Venezuela erhält mindestens 15 Tonnen Hilfsgüter aus der Türkei

(Überschrift wurde angepasst)

CARACAS (dpa-AFX) - In der sich verschärfenden Corona-Pandemie ist ein Flugzeug mit mindestens 15 Tonnen Hilfsgütern aus der Türkei in Venezuela eingetroffen.



Die Maschine kam auf dem Hauptstadtflughafen Maiquetía an, wie die Zeitung "El Nacional" am Samstag berichtete. Die Lieferung enthielt demnach unter anderem 25 Atemgeräte, 40 000 Corona-Testkits, 10 000 Schutzmasken und 35 000 Schutzanzüge. "Damit hat Venezuela bislang insgesamt 1000 Tonnen humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit der Pandemie erhalten - von der Türkei, China, Russland und internationalen Organisationen wie der Uno und dem Roten Kreuz", wird Gesundheitsminister Carlos Alvarado zitiert.

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in dem südamerikanischen Krisenstaat war zuletzt sprunghaft auf mehr als 10 000 angestiegen, auch wenn die tatsächlichen Zahlen wegen fehlender Tests und mangelnder Information weit höher liegen dürften. Auch mehrere führende Politiker, unter ihnen der Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, und Ölminister Tareck El Aissami, haben sich mit dem Virus infiziert.

Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise, die zuletzt durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt wurde. In dem einst reichen Land fehlt es an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff. Millionen Venezolaner haben ihre Heimat verlassen./mfa/DP/zb