WDH: VW nimmt Nutzfahrzeuge-Produktion in Polen wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

(Wiederholung: In Überschrift und 1. Satz Nutzfahrzeuge hinzugefügt.



)

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach fünfwöchiger Pause in der Corona-Krise hat der VW -Konzern am Montag die Produktion von Nutzfahrzeugen in seinen Werken in Polen langsam wieder hochgefahren. Die Arbeit in Posen (Poznan) und an zwei weiteren Standorten werde zunächst mit 20 Prozent der Kapazität aufgenommen, teilte der Konzern am Montag mit. Zur ersten Schicht nach der Pause sei am Montagmorgen rund ein Viertel der insgesamt 11 000 Beschäftigten erschienen. Die Hygienekonzepte, Abstandsregeln und das Tempo der Produktion seien an die neuen Bedingungen angepasst worden.

Volkswagen produziert in Polen Nutzfahrzeuge, darunter die Modelle Caddy, Transporter und Crafter. Auch E-Autos werden dort hergestellt. Im vergangenen Jahr liefen in den polnischen Werken rund 270 000 Fahrzeuge vom Band. Auch im Wolfsburger Stammwerk hatte das Unternehmen am Montag die Produktion wieder aufgenommen./dhe/DP/men