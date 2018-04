WDH/VW-Aufsichtsratschef: Neuordnung soll Entscheidungen beschleunigen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die umfassende Neuordnung bei Volkswagen soll nach den Worten von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch Entscheidungen bei dem riesigen Autokonzern beschleunigen. Die neue Aufteilung solle die Konzernsteuerung verschlanken und Synergien nutzen, erklärte Pötsch nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstag in Wolfsburg. "Ziel des Volkswagen-Konzerns ist und bleibt es, das Unternehmen mit seinen Marken zukunftsfähig auszurichten." VW wolle die individuelle Mobilität von morgen an führender Stelle mitgestalten.

Die Autobranche ist mitten in einem umfassenden Wandel, hin zu alternativen Antrieben und autonomem Fahren. VW wurde in der Vergangenheit zentralistisch geführt und galt als schwerfällig. Nach Meinung von Experten muss VW schneller auf Entwicklungen reagieren und flexibler werden./hoe/DP/men