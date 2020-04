WDH/VIRUS/Göring-Eckardt: Ältere nicht vom öffentlichen Leben ausschließen

(Vorname und Funktion von Göring-Eckardt ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen sind dagegen, ältere und durch das Coronavirus besonders gefährdete Menschen länger als andere zum Zuhausebleiben zu zwingen.



"Die Gesellschaft kann unmöglich, die Politik kann unmöglich sagen, diese Menschen schließen wir vom öffentlichen Leben aus und sperren sie zu Hause ein", sagte Bundestags-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Dienstag in Berlin. "Sondern wir müssen dafür sorgen, dass gerade in Pflegeheimen genügend Schutzkleidung vorhanden ist." Menschen über 60 sollten aber das Recht haben, zu ihrem eigenen Schutz von zu Hause aus zu arbeiten oder nicht zu arbeiten.

Vor den Beratungen von Bundesregierung und Bundesländern am Mittwoch sagte Göring-Eckardt, es brauche einen "klaren Fahrplan" dafür, wie und wann die Bedingungen für Lockerungen der strengen Verhaltensregeln erfüllt werden sollen. Bundesregierung, Landesregierungen und Kommunen seien dafür verantwortlich, für genügend Schutzkleidung, Tests und Personal etwa in den Gesundheitsämtern zu sorgen./ted/DP/fba