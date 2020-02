WDH/VIRUS/EZB-Chefin Lagarde: Zu früh für geldpolitische Reaktion

(Im zweiten Satz wird der Vorname von EZB-Chefin Lagarde ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht den Zeitpunkt für eine geldpolitische Reaktion auf die Virus-Krise noch nicht gekommen.



Die Notenbank beobachte die Coronavirus-Krise sehr genau, sagte Christine Lagarde am Donnerstag der britischen Zeitung "Financial Times". Die Krise sei aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie einen nachhaltigen Einfluss auf Angebot und Nachfrage sowie die Inflation habe, erklärte die Französin.

Der für das europäische Finanzsystem derzeit wichtigste Leitzins der EZB beträgt minus 0,5 Prozent. Es handelt sich um den Zins, den Kreditinstitute für überschüssige Liquidität an die EZB zu zahlen haben. An den Finanzmärkten wird derzeit eine weitere Absenkung um 0,1 Prozentpunkte bis zum Jahresende erwartet. Der Zinssenkungsspielraum der EZB gilt angesichts der wirtschaftlichen Belastung, die der Negativzins für die Geschäftsbanken darstellt, als eng begrenzt./bgf/fba