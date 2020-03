WDH/VIRUS: Bahnchef Lutz in Quarantäne

(Schlagwort Virus ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchef Richard Lutz hat sich in häusliche Quarantäne begeben.



Dies geschehe vorsorglich, teilte das Bundesunternehmen am Dienstag mit. In Lutz' direktem beruflichen Umfeld sei eine Person positiv auf Covid-19 getestet worden; die Krankheit wird von dem neuartigen Coronavirus ausgelöst. Die für diesen Donnerstag geplante Bilanz-Pressekonferenz sagte die Bahn ab. Stattdessen werde schriftlich informiert. Der Aufsichtsrat wird seine reguläre Sitzung an diesem Mittwoch als "Tele-Präsenzsitzung" abhalten, wie es aus Kreisen des Kontrollgremiums hieß./bf/DP/mis