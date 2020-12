WDH: Unbekannte versenden falsche Quarantäne-Bescheide

(Tippfehler im ersten Absatz korrigiert)

BERLIN (dpa-AFX) - Unbekannte haben in Berlin gefälschte Corona- Quarantänebescheide im Namen des Gesundheitsamts Mitte verschickt.



"Ich bin fassungslos, dass von unbekannter Seite vorsätzlich gefälschte Dokumente an Unbeteiligte versendet werden", sagte der zuständige Bezirksstadtrat Ephraim Gothe am Mittwoch. "Hinweise zur Aufklärung nimmt das Gesundheitsamt sehr gerne entgegen." Das Bezirksamt werde Anzeige gegen unbekannt erstatten.

Echte Bescheide erhalten Menschen, die wegen einer Corona-Infektion oder als enge Kontaktpersonen von Infizierten zeitweise in häusliche Quarantäne müssen. Sie können das amtliche Papier dann beispielsweise ihrem Arbeitgeber vorlegen oder bei der Beantragung von Lohnausgleich.

Die falschen Bescheide wurden Gothe zufolge in einem A4-Umschlag mit Briefmarke versendet. Echte Bescheide des Gesundheitsamtes kämen grundsätzlich in kleinen Briefumschlägen und würden von der Pin AG zugestellt. Eine Bürgerin hatte die Fälschung bemerkt und das Bezirksamt alarmiert. Hinweise können an die Mailadresse corona@ba-mitte.berlin.de gerichtet werden./kr/DP/eas