WDH/US-Medien: Hochrangige Mitglieder der saudischen Königsfamilie verhaftet

RIAD/WASHINGTON (dpa-AFX) - In Saudi-Arabien sind laut Medienberichten mehrere hochrangige Mitglieder der Königsfamilie festgenommen worden.



Ihnen werde Verschwörung vorgeworfen, berichteten das "Wall Street Journal" und die "New York Times" am Freitag (Ortszeit) mit Verweis auf Personen, die mit dem Fall vertraut seien. Unter den Verhafteten seien der Bruder und der Neffe des saudischen Königs Salman.

Der Bruder des Königs, Prinz Ahmed bin Abdulasis al-Saud, und Prinz Mohammed bin Naif bin Abdulasis al-Saud hatten beide in der Vergangenheit unter anderem den wichtigen Posten des saudischen Innenministers inne und galten den Medienberichten zufolge zeitweise als potenzielle Thronfolger.

Die "New York Times" berichtete zudem von der Verhaftung eines dritten Prinzen: Prinz Nawaf bin Naif. Den Berichten zufolge soll Kronprinz Mohammed bin Salman hinter den Verhaftungen stecken. Weder das saudische Königshaus, noch saudische Medien berichteten über die Verhaftungen. Das Blatt sprach von einer "neuen Episode in der saudischen Palast-Intrige".

Bereits in der Vergangenheit war der mächtige Kronprinz gegen hochrangige Mitglieder der Königsfamilie vorgegangen. Im Herbst 2017 ließ er mehr als 200 führende Persönlichkeiten des Landes im Luxushotel Ritz Carlton festsetzen. Unter anderem wurde ihnen Korruption vorgeworfen. Beobachter sahen in dem Vorgehen den Versuch des Kronprinzen, seine Macht zu festigen./sus/DP/zb