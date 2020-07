(Der Austritt soll erst in einem Jahr wirksam werden)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen.



Eine entsprechende Erklärung sei bei UN-Generalsekretär António Guterres eingereicht worden, sagte ein hoher Regierungsbeamter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Washington./lkl/DP/fba