WDH/Tschechische Devisenreserven auf Rekordniveau

(Gestrichen wurde ein überflüssiges Wort)

PRAG (dpa-AFX) - Spekulationen auf ein Ende des Mindestwechselkurses der tschechischen Krone zwingen die Notenbank Tschechiens offenbar zu immer stärkeren Eingriffen am Währungsmarkt.



Der Wert der Devisenreserven sei im Februar um 7,8 auf 111,7 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte die Tschechische Nationalbank am Dienstag in Prag mit. Damit befinden sich die Reserven auf Rekordniveau.

Der jüngste Anstieg weise darauf hin, dass die Währungshüter derzeit laufend am Devisenmarkt intervenieren müssten, um einen selbstgesetzten Mindestwechselkurs der Krone zu verteidigen, sagt Wolfgang Kieners, Experte bei der Bayerischen Landesbank. Die tschechischen Währungshüter haben sich seit November 2013 dazu verpflichtet, eine zu starke Aufwertung der Krone zu verhindern./tos/bgf/fbr