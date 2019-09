WDH/Nach Thomas-Cook-Pleite: Sanierer Flöther wird Sachwalter bei Condor

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fluglinie Condor bekommt nach der Pleite ihres britischen Mutterkonzerns Thomas Cook den Sanierungsexperten Lucas Flöther an die Seite gestellt.



Er solle bei Condor als vorläufiger Sachwalter agieren, sagte Flöther am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei am Mittag vom Amtsgericht Frankfurt/Main bestellt worden. Flöther ist auch Insolvenzverwalter der einstmals zweitgrößten deutschen Fluglinie Air Berlin, die vor zwei Jahren Insolvenz anmelden musste.

Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" (online) berichtet, dass das Gericht ein sogenanntes Schutzschirmverfahren genehmigt hat. Condor hatte ein solches Verfahren am Mittwoch beantragt. Dieses besondere Instrument des deutschen Insolvenzrechts soll verhindern, dass Geld an den insolventen Mutterkonzern Thomas Cook abfließt.

"Dieser Schritt ist in der derzeitigen Lage das Beste für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner und für uns. Denn wir erlangen so die volle Unabhängigkeit von der Thomas Cook Group plc und mehr Sicherheit für unsere Zukunft", betonte das Unternehmen. Flöther soll als Sachwalter die Geschäftsführung überwachen.

Nach der Pleite der britischen Thomas Cook hatte Condor von der Bundesregierung einen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro bekommen und fliegt bisher weiter. Zugleich ist die Condor-Führung auf der Suche nach einem neuen Eigentümer./hnl/DP/jha/fba