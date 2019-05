WDH/Symrise übernimmt italienisches Biotech-Unternehmen Cutech

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

(Schreibfehler behoben)

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise will mit der Übernahme des Biotech-Unternehmens Cutech seine Position bei der Entwicklung von Kosmetika stärken.



Die Italiener bieten präklinische Prüf-Dienstleistungen für kosmetische Inhaltsstoffe an und ergänzen damit das Know-how von Symrise bei der Wirksamkeitsprüfung, wie der MDax -Konzern am Montag mitteilte. Die Markteinführung neuer Wirkstoffe könnte beschleunigt werden. Zudem erhofft sich Symrise neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Partnern aus wissenschaftlichen Einrichtungen. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Die ergänzende Übernahme steht im Einklang mit der Strategie von Symrise. So soll der Umsatz bis 2025 auf 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro zulegen und sich damit im besten Fall fast verdoppeln. Neben dem Wachstum aus eigener Kraft sollen dazu auch Akquisitionen beitragen. Erst Anfang des Jahres hatte das Unternehmen den Kauf des US-Anbieters von Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten ADF/IDF bekannt gegeben./mis/fba