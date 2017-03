WDH: Streiks auf italienischen Flughäfen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

(Tippfehler behoben)

ROM (dpa-AFX) - Mehrere Streiks haben Reisenden auf italienischen Flughäfen Ungemach eingebrockt.



Die Fluglotsen legten am Montag ab 13 Uhr für vier Stunden die Arbeit nieder. Zudem streikte das Bodenpersonal. Alleine am Flughafen Fiumicino in Rom wurden 170 Flüge gestrichen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Auch in Mailand fielen zahlreiche Flüge aus. Die italienische Fluglinie Alitalia hatte angekündigt, 40 Prozent ihrer Flüge zu streichen. Auch die Lufthansa wies auf Ausfälle und Verspätungen hin.

Diese Wochen werden weitere Verkehrsprobleme in Italien erwartet, so haben Taxifahrer für Donnerstag einen erneuten Arbeitsaustand angekündigt./reu/DP/jha