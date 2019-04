WDH: Spitzenvertreter der Wirtschaft preisen EU-Erweiterung

(Im Leadsatz wurde der Zusatz «in der Lausitz» gestrichen.



)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft haben kurz vor dem 15. Jahrestag der EU-Osterweiterung vor einem Rückfall in nationalistische Denkmuster gewarnt. "Eine Trendwende hin zu politischer und wirtschaftlicher Abschottung dürfen die Menschen in Ost- und Mitteleuropa nicht mehr zulassen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, der Deutschen Presse-Agentur zum Jubiläum am 1. Mai. Gerade in diesem Teil Europas werde der Beweis geführt, dass die EU ein einzigartiges Netzwerk zum gegenseitigen Vorteil sei.

Zu den zehn Staaten, die der EU am 1. Mai 2004 beitraten, zählen neben Polen, Tschechien und Ungarn die Slowakei, Slowenien und die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Dazu kamen noch die Mittelmeer-Inseln Malta und Zypern.

"Die wirtschaftliche Aufholjagd der mittel- und osteuropäischen Länder hat seit dem EU-Beitritt erheblich an Fahrt gewonnen", sagte Kempf. "Wirtschaftskraft und Lebensstandard haben in den vergangenen 15 Jahren kräftig zugelegt, auch aktuell wachsen diese Staaten stärker als der EU-Schnitt."

Ähnlich wie Kempf äußerte sich die Geschäftsführerin des Ost-Ausschusses und Osteuropavereins der deutschen Wirtschaft, Ute Kochlowski-Kadjaia. Sie verwies unter anderem auf die besondere Bedeutung, die mittelosteuropäische EU-Staaten als Wirtschaftspartner für Deutschland erlangt haben.

"Der deutsche Warenaustausch mit Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn allein summierte sich im Jahr 2018 auf über 290 Milliarden Euro, das sind gut 90 Milliarden Euro mehr als Deutschland mit seinem wichtigsten Außenhandelspartner China umgesetzt hat", sagte Kochlowski-Kadjaia. Die Aufnahme von zehn Staaten in die Europäische Union am 1. Mai 2004 sei "ein historischer Meilenstein auf dem Weg von einem geteilten Kontinent zum größten gemeinsamen Binnenmarkt der Welt" gewesen./aha/DP/jha