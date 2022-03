WDH: Software AG hält Dividende trotz Gewinnrückgangs stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

(Im ersten Satz wurde das Wort "deutlich" gestrichen)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG hält ihre Dividende trotz eines Gewinnrückgangs stabil. Die Aktionäre sollen für 2021 und damit das dritte Jahr in Folge 76 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in Darmstadt mitteilte. Das entsprach auch der Erwartung der Analysten. Voraussetzung für die Zahlung ist, dass die Hauptversammlung am 17. Mai den Vorschlag absegnet./jcf/stw